«Sopralluogo in via Udine, la maggioranza dà buca»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa per conto dei gruppi consiliari di minoranza del Pd e "Vota X Te":

«Oggi 13 settembre 2019 era fissata la riunione della quarta commissione alle ore 9:30 con all’ordine del giorno: sopralluogo cantiere via Udine per verificare lo stato dei lavori, così come convocato il 6 settembre 2019 per la data odierna. Di tale sopralluogo era stato dato avviso al presidente del comitato di via Udine che aveva convocato i residenti per far si che loro fossero presenti.

La maggioranza nella persona del presidente della quarta commissione, solo all’apertura alle ore 9:30 dei lavori della stessa, ha comunicato che il sopralluogo era annullato, non avvisando la presidente del comitato e i relativi residenti che erano lì ad attendere. Molti di loro per essere presenti avevano richiesto permessi di lavoro e cambi turno, inoltre era presente anche il rappresentante della ditta che ha svolto i lavori venuta appositamente da Campobasso. Noi del Partito Democratico e Vota X te ci dissociamo da questo comportamento denunciandone la scorrettezza e ravvisando in tale modus operandi una totale mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini.»