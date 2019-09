Per un selfie in più, la ressa per Salvini a Termoli su Propaganda Live

Un selfie con Salvini

Copyright: Termolionline.it

Copyright: Termolionline.it TERMOLI. A un mese e poco più dalla venuta di Matteo Salvini a Termoli, nella trasmissione Propaganda Live, che ieri sera su La7 ha ripreso la nuova stagione, per una mezz'ora si è parlato di Termoli, il programma condotto da Diego Bianchi (alias Zoro) e che come collaboratore di fiducia ha il termolese Pierfrancesco Citriniti è stato mostrato il filmato girato il 9 agosto scorso proprio da Diego Bianchi e Pierfrancesco Citriniti in occasione della visita dell’allora vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini. Sono state mostrate le immagini dell'attesa, dell'arrivo, la ressa e l'assalto dei selfisti e dei giornalisti che hanno rischiato l'insolazione per aspettarlo. Poi l'incontro caotico con la stampa al lido La Cala Sveva e la ripartenza. Naturalmente la trasmissione di La7 Propaganda live ironica, sarcastica e tanto satirica, commentando il filmato come da programma ha scanzonato oltre all'ex premier anche tutti coloro che con atteggiamenti al limite dell'isterismo quel giorno pur di sfiorarlo, o addirittura di toccarlo, o meglio riuscire a farsi un selfie avrebbero fatto di tutto di più. Comunque Termoli per un giorno al centro dell'attenzione politica. TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it