Abbonamenti al trasporto pubblico, allo studio soluzioni più economiche per le famiglie

CAMPOBASSO. Si è tenuta ieri mattina, presso la Sala C.T.A.R. al primo piano di viale Elena a Campobasso, ove è situato l'Assessorato ai Trasporti della Regione Molise, una riunione tecnica tra l'assessore Vincenzo Niro, il dirigente Pellegrino Amore e le ditte che si occupano di svolgere il servizio pubblico di trasporto regionale.

Le argomentazioni all'ordine del giorno erano quelle relative alle problematiche connesse con l'imminente inizio dell'anno scolastico. In particolar modo, l'assessore Niro ha posto all'attenzione dei presenti il problema che riguarda molti pendolari costretti a dover pagare più abbonamenti sulla stessa tratta. Per questa ragione, Niro ha chiesto ai presenti di trovare una valida e ragionevole soluzione che possa venire incontro alle famiglie degli studenti e ai lavoratori, evitando così di gravare su di loro ulteriormente a livello economico.

La soluzione non sarebbe impossibile, e per questo sia i rappresentanti delle ditte, che i dirigenti dell'assessorato, hanno chiesto qualche giorno per trovare una soluzione positiva al problema. Numerose poi le questioni tecniche oggetto di discussione, per lo più in vista del bando che affiderà tutto il trasporto regionale ad un gestore unico.

L'assessore Niro ha poi riaggiornato il tavolo tecnico nelle prossime settimane. in questi mesi, Vincenzo Niro, è stato sempre molto presente ed in costante contatto con le ditte che si occupano del trasporto pubblico regionale. Ha istituito una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle ditte, che sono in contatto quotidiano con l'apparato dirigenziale del settore Trasporti, cercando di risolvere quelle lacune che tale settore si porta avanti da anni. Infine l'assessore si è messo a disposizione per la discussione di qualsiasi problematica potesse insorgere relativamente al settore, invitando i presenti a renderlo partecipe ed informarlo al fine di poter trovare soluzione immediate.