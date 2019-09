Punto nascita di Termoli, udienza al Consiglio di Stato il 26 settembre

TERMOLI. Si torna a parlare del Punto nascita di Termoli. Sì, perché quanto ottenuto prima col decreto del presidente del Tar Molise in audita altera parte e quindi come sospensiva nella camera di consiglio a luglio, va confermato anche in sede di Consiglio di Stato, stante l'appello promosso contro il provvedimento che ha riaperto il reparto.

E' stata fissata l'udienza a Palazzo Spada, al 26 settembre, quindi tra 11 giorni.

Sarà l'occasione per un nuovo confronto tra comitati e genitori da una parte, sostenuti dai sindaci del basso Molise e dalla Regione, contro i vertici sanitari, soprattutto la struttura commissariale.