Fuochi d'artificio, perché non pensare a un festival internazionale a Termoli?

TERMOLI. Lo definiamo un mero auspicio. Un’opportunità, un obiettivo, una meta raggiungibile. Quando, perché, come è realizzabile un evento del genere?

Quando. Se dicessimo l’anno prossimo a Termoli avremo il Festival mondialedei fuochi d’artificio sarebbe un’evidente fanfaronata. Se ipotizzassimo tra quattro anni l’idea è credibile. Ma entro il primo anno al massimo dovrebbe essere fatta un analisi completa e presa la decisione finale sull’argomento E nei rimanenti tre anni si dovrebbe organizzare il tutto. Naturalmente occorrono due persone adeguate al compito e che, in relazione al tempo disponibile, corrano e saltino da un aereo ad un altro (Cina, Giappone,America del Sud, Usa etc.) come se prendessero un bus per andare a Guglionesi e poi a Larino e poi ad Isernia e così di seguito.

Perché. La domanda completa è perché è realizzabile a Termoli? E più precisamente perché Termoli è la sede migliore per la realizzazione di un Festival mondiale dei fuochi d’artificio?

La ragione risiede nella scenografia naturale spiaggia –muraglione- Borgo Antico che Termoli offre, non riscontrabile in Europae difficilmente anche fuori del vecchio continente (I fuochidi Ferragosto a Termoli sono i migliori d’Europa, una scenografia che permette ai maestri artificieri di dare libero sfogo alla loro creatività. Una scenografia che sollecita, sprona, stuzzica e suggerisce ai migliori artificieri al mondo ed in particolare ai cinesi e giapponesi “fate qui vedere la vostra bravura ed arte millenaria”

Come. Il suddetto evento ripetitivo (che potrebbe essere biennale) è realizzabile se basato sul credere alla grande opportunità di un Festival mondiale, e se la vision di Termoli (da parte di chi la governa) avesse come focus il “futuro di Termoli passa attraverso il turismo”.

Quest’ultima frase la si dice spesso. Troppe volte. Ma si sono viste soltanto spinte promozionali per singole stagioni, iniziative di comunicazione di breve respiro, scelte di piccola gittata.

Credendo invece al progetto globale di un festival mondiale, Termoli viene posta sulla scena internazionale. Parteciperebbero paesi dell’Estremo Oriente quali Cina e Giappone, le Americhe, i paesi più importanti della vecchia Europa.

L’evento Festival è 100 - 1000 volte più potente di un piano di comunicazione che si basi sulle fiere internazionali, sui filmati , sugli spot televisivi etc.

E’ l’evento stesso che porta a Termoli turisti internazionali. E’ l’evento stesso che con la sua forza trascina dove la competizione mondiale avviene. E’ l’evento stesso che ha una sua forza autonoma di comunicazione.

Tutto ciò, a prescindere dal vantaggio della scarsezza di Festival dei fuochi (e quindi della quasi inesistente competizione tra di loro). Perché se esistono migliaia di festival della musica, di certo sono pochi quelli che riguardano l’arte pirotecnica. E tra questi quello di Termoli ne avrebbe il teatro più bello con una platea naturale senza limiti di spazio ed un palcoscenico già esistente, già strutturato, già bello di suo.

Platea. Posti a sedere migliaia. Sulla sabbia, sulle sedie sulle poltrone in funzione di come viene regolato l’avvenimento. A cominciare dalla Cala Sveva al Lido Anna al Panfilo al Medusa e così di seguito anche per un chilometro.

Palcoscenico. Lungo 100-150 metri. Muraglione, Passeggiata-Terrazza di Federico Borgo Antico ed il Castello. Che abbondanza scenografica.

Una fortuna quella di avere già un teatro naturale, già bello e pronto, che altri elementi quali la giuria, gli invitati, il calendario, posti a pagamento, posti liberi sono solo frattaglie organizzative.

Conclusione

-L’opportunità è ghiotta perché lo scenario di Termoli per realizzare un Festival di fuochi d’artificio è unico e molto apprezzato dai maestri artificieri.

-Da questo fatto reale si partirebbe per organizzare una manifestazione di respiro internazionale e ripetitiva (tanto per capirci il centenario della morte di Alberto Sordi per quanto interessante certamente non è periodico, se non dopo un secolo).

-Il Festival mondiale dei fuochi di artificio di Termoli sarebbe il cavallo di Troia per liberare Termoli dalla strettoia del turismo che dura 2 mesi. Perché Il riflesso in campo internazionale darebbe i suoi frutti consistenti presso una clientela in giro per il mondo in qualsiasi periodo dell’anno. E specificatamente.

L’effetto domino si avrebbe su iniziative legate alla congressistica. Ma cosa fare per avere turisti tutto l’anno.

L’effetto domino si avrebbe su eventi culturali legati ad esempio a Federico II conosciuto in tutta Europa e nei paesi del Medio Oriente.

L’effetto domino si avrebbe su iniziative connesse al patrimonio Macte.

L’effetto domino si avrebbe sul turismo da diporto con il relativo porto adeguato ad un turismo internazionale.

L’effetto domino si avrebbe sull’attrattiva internazionale legata ad un museo preistorico di Termoli da realizzare. Lo strano legame tra Paese Vecchio e Porticone.

L’effetto domino si avrebbe sul mondo di astronomi fisici, cartografi … che nel monumento il Sogno per sempre trova la tangibilità di un fenomeno particolare accaduto per destino proprio a Termoli. (Mi riferisco all’incrocio del 15° meridiano con il 42° parallelo. Che non affascina la grande massa delle persone, ma coinvolge comunque un gran numero di persone).

L’effetto domino si avrebbe sulla clientela italiana come ricaduta diffusa della comunicazione internazionale.

Insomma. Condivisa la vision “Termoli è un paese a vocazione turistica”, non rimane che augurarsi “Buon lavoro”.