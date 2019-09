Edilizia scolastica, parla Antonio Saburro

CAMPOMARINO. Dall’assessore all’Edilizia scolastica della giunta Silvestri a Campomarino, Antonio Saburro, il messaggio di auguri per l’anno scolastico. «Inizia un nuovo anno scolastico e voglio rivolgere a tutti i ragazzi, al preside, ai docenti e a tutto il personale, gli auguri per un sereno e proficuo anno scolastico. Come genitore vi posso solo dire che provo le stesse emozioni di tanti di voi, come amministratore sento il dovere, insieme al sindaco e a tutti i colleghi, di dare il massimo affinché vengano intraprese iniziative (qualcuna già è in atto) volte a effettuare interventi per la messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale, in modo da permettere a tutti voi di svolgere le attività in ambienti sicuri e confortevoli. Un ringraziamento particolare a Don Nicola Pietrantonio che grazie alla disponibilità data dei suoi locali (dopo l'inagibilità della scuola elementare di Nuova Cliternia), ha permesso di mantenere il plesso scolastico in questa importante realtà del nostro Comune. Auguri».