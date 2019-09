Trapano: meglio normale o a colonna? Consigli e suggerimenti

TERMOLI. Il trapano è un utensile molto utile quando si debbano svolgere lavori di vario tipo: dal semplice bricolage casalingo alle grandi opere su infrastrutture stradali. A seconda dell’uso, può avere dimensioni più o meno importanti, funzionalità specifiche e costi diversi. La scelta sarà quindi strettamente legata allo scopo ultimo del lavoro da svolgere.

Un trapano portatile è tra i più maneggevoli e versatili e può essere trasportato ovunque: può presentare diversi tipi di punta per affrontare materiali differenti, dal legno al cemento ed essere alimentato a batteria o a corrente. Collegare un trapano alla corrente elettrica, significa dover avere sempre a disposizione una presa nelle vicinanze o doversi munire di prolunga, ma le performances risultano migliori e la durata pressoché illimitata; di contro, un utensile a batteria non avrà necessità di cavi ma dovrà essere ricaricato ogni tot ore per funzionare. Anche in questo caso la scelta ricadrà sull’attrezzo maggiormente adatto al tipo di operazione da portare a termine e soprattutto alla sua collocazione, interna od esterna. Se si ha necessità di conferire una maggiore potenza alla foratura, si può scegliere un trapano a percussione che unisce, al movimento rotatorio, quello battente come in un martello. Le punte sono più robuste e resistenti, dovendo sopportare una pressione maggiore e sono atte a forare materiali duri quali il cemento e la pietra. In caso di cemento armato o superfici maggiori da scanalare, si useranno trapani tassellatori o persino demolitori, che agiscono come scalpelli in sinergia con la forza battente.



Per lavori più precisi, invece, si ricorre a un utensile fisso denominato trapano a colonna. Tale tipo di trapano è opportunamente fissato a un supporto e i materiali da forare sono posti su una base in ghisa. Anche in questo caso le dimensioni sono variabili e prevedono persino una struttura che poggi a terra, piuttosto che su un tavolo da lavoro. La parte superiore della colonna alloggia il motore, che di solito presenta vari tipi di regolazione della velocità, a seconda anche della punta che viene fissata al mandrino. Grazie alla conformazione stessa di questa attrezzatura, che rimane ferma mentre si interscambiano i pezzi da lavorare sulla base, è possibile effettuare, come accennato, lavori minuziosi quali la filettatura, la lamatura o l’alesatura. Tali operazioni richiedono una precisione millimetrica dovendo creare fori in cui alloggiare viti o simili.



A seconda delle singole necessità, inoltre, il piano di lavoro potrà essere spostato o inclinato, e la profondità della foratura regolata per avere il massimo dell’accuratezza. La trasmissione che imprime forza alla punta potrà essere di tipo manuale, con l’ausilio di una cinghia oppure automatica, per mezzo di ingranaggi. La qualità dei materiali sarà direttamente proporzionale alla longevità dell’attrezzo stesso e garantirà lavorazioni minuziose e durevoli nel tempo. Sarà molto importante scegliere un modello con mandrino autoserrante: il mandrino è l’alloggiamento in cui viene posta la punta del trapano e dovrà garantire un serraggio sicuro e forte. La tecnologia autoserrante si riscontra anche in molti modelli manuali, specie quelli a percussione, ed è indispensabile sia per la sicurezza che per la stabilità dell’intera operazione. I modelli più evoluti hanno anche un display dove vengono visualizzati parametri quali la velocità e il numero di giri, o puntatori laser atti a individuare il punto preciso di foratura.



La scelta dell’attrezzatura più adatta per forare, in definitiva, dovrà tenere conto di tutti questi fattori: luogo di lavoro, resistenza del materiale da forare, precisione richiesta e necessità di spostamenti. Un trapano manuale si trasporta facilmente, ma anche uno a colonna può essere collocato in punti diversi, seppur presenti un volume e un peso maggiori. Una volta individuata l’attrezzatura più consona, le possibilità sono davvero molteplici.