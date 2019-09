TERMOLI. Nell’atrio di via Gioberti, dove si congiungono medie ed elementari del plesso di piazza Monumento, a Termoli, festa di accoglienza nel primo giorno di scuola, col sindaco Francesco Roberti e gli assessori Giuseppe Mottola e Silvana Ciciola.

L’intervento inaugurale è stato a cura della dirigente scolastica Rosanna Scrascia, che quest’anno è al vertice dell’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia”, uno dei quattro in cui è stata riorganizzata la scuola dell’obbligo a Termoli.

Momenti di intrattenimento musicali hanno corredato la mattinata scivolata via molto gradevolmente.

Un giorno importante specie per coloro che entrano per la prima volta nelle rispettive classe.

Da un cortile all’altro, la preside del comprensivo Schweitzer, Marina Crema, invece, nel pomeriggio odierno sarà alla scuola primaria ‘Mariele Ventre’ – Circolo Didattico ‘Amiternum’, dell’Aquila, dove si terrà la cerimonia nazionale di inaugurazione del nuovo anno scolastico. All’evento parteciperanno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. In platea e sul palco animeranno la festa circa mille alunni, accompagnati da una rappresentanza selezionata di dirigenti scolastici e docenti di tutta Italia e numerose personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta, dalle 16.30 alle 18.45 (circa), su Rai Uno, nel corso della trasmissione Tutti a Scuola, condotta da Flavio Insinna e Francesca Fialdini.

La delegazione molisana, tra cui la dirigente scolastica Marina Crema, è partita da Termoli in mattinata per poter assistere alla cerimonia.

Chiudiamo questo pezzo con una didascalia della foto che vedrete sulla nostra homepage.

A sinistra Leonardo (Napoli) a destra Antonio Pio (Juve) i due fratelli Franzese nel primo giorno di scuola.

S’incamminano mano nella mano per il nuovo anno scolastico i fratelli Franzese che insegnano anche la via per vivere felici insieme anche nella metafora calcistica, amano due cose calcistiche diverse, un insegnamento per tanti adulti.