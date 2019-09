In bici da Bergamo a Taranto per i bimbi malati, anche Termoli fra le 11 tappe Copyright: Termolionline

TERMOLI. Farà tappa anche a Termoli l'impresa benefica che vedrà protagonista un giovane ciclista amatore di Taranto, Giuseppe Russo: pedalare per 1400 chilometri per raccogliere fondi per il reparto Oncoematologico pediatrico dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, nato grazie alla raccolta fondi promossa dalla giornalista Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto scorso dopo una battaglia contro il cancro. Un'iniziativa per mettere in luce l'emergenza sanitaria che sta vivendo la città di Taranto e non lasciare soli i bambini e i loro genitori che lottano contro la malattia.

Il giro avrà inizio il giorno 2 ottobre prossimo con partenza in bici dal centro di Bergamo alla presenza delle autorità locali, e l'arrivo all'ospedale di Taranto è previsto il 12 ottobre, accolto anche in questo caso da autorità locali oltre che dal primario del reparto



Il tour prevede 11 tappe in completa solitaria, con il passaggio in vari città: Parma, Bologna, Urbino, Assisi, Rieti, L’Aquila, Chieti, Termoli, San Giovanni Rotondo, Molfetta, Taranto. Verrà creata per l'occasione una struttura social dove si pubblicizzerà l'impresa e verranno raccontate giorno dopo giorno tutte le varie tappe in diretta, inoltre per le donazioni sarà disponibile un codice Iban con causale "Liberalità per i bambini di Taranto" sul quale qualsiasi persona/ente può liberamente contribuire.

l'evento è patrocinato dal comune di Comun Nuovo e sostenuto da alcune aziende del territorio bergamasco, oltre che da varie associazioni che operano nel sociale.