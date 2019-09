Economia del Molise: arrivano segni di ripresa

TERMOLI. Dal rapporto annuale di Banca d’Italia è emerso che l’economia del Molise sta dando importanti segnali di recupero. L’economia di questa regione italiana sarebbe in miglioramento, dopo la flessione che aveva registrato nel 2017. In particolare tra il 2007 e il 2014 si era registrato un calo pari al 21%, fra i più preoccupanti in Italia in generale e nel Mezzogiorno in particolare. La ripresa ha risentito di un certo ritardo, ma adesso sta dando importanti segnali di risveglio, che non bisogna affatto sottovalutare. Nello specifico desta particolare attenzione la possibilità di tornare ad investire sul mattone.

Gli investimenti nel mercato immobiliare

I dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate sono molto chiari: si evidenziano segni di ripresa di cui possono beneficiare anche le aziende che si inseriscono nel campo dell'arredamento e delle realizzazioni di strutture per le case.

Infatti le statistiche regionali mettono in evidenza che, in riferimento all’anno 2018, si è raggiunto un numero di rapporti di compravendita immobiliari di 2.221. Si tratta di un grande incremento, che deve essere sottolineato, visto che corrisponde al 5,3% in più rispetto all’anno prima.

Il fenomeno è dovuto soprattutto al calo delle quotazioni, che si è registrato in maniera particolare ad Isernia, dove si è scesi ad un -2,81%. Anche Campobasso comunque non è stata da meno, perché si è scesi dell’1,31% e in generale nei capoluoghi del Molise si è arrivati ad un valore medio che corrisponde a quasi 150 euro al metro quadro.

Cambierebbero anche i gusti dei residenti nella regione. Infatti per esempio è stato dimostrato che in molti non preferiscono più orientarsi su scelte immobiliari che si riferiscono ad abitazioni fino a 50 metri quadrati.

Per questo tipo di immobili nella provincia di Campobasso la flessione è pari al -9,44% e nella provincia di Isernia a -2,62%. A Campobasso ci sono alcune zone in particolare che ottengono successo negli acquisti in campo immobiliare.

Per esempio è stata oggetto di attenzione soprattutto la zona tra via Vico, via XXIV Maggio e via Tiberio, anche se restano molto gettonate sempre le zone dell’Università, di San Giovanni e di Colle dell’Orso.

Per quanto riguarda Isernia, l’aumento più significativo è stato quello che ha riguardato i quartieri del centro storico e le frazioni.

Cresce il settore industriale

Ma i segni di ripresa dell’economia in Molise non si evidenziano soltanto nel settore immobiliare, visto che coinvolgono più ampiamente tutto il settore industriale. Bankitalia ha realizzato un apposito studio da questo punto di vista e ha visto che prevalgono le imprese con un fatturato in aumento, sempre rispetto all’anno di riferimento del 2018.

Soprattutto hanno avuto vantaggi economici quelle aziende che si rivolgono alle esportazioni al di fuori della regione. Qualche dato negativo si registra soltanto sulle scelte delle imprese locali che sono rimaste coinvolte nell’attesa degli incentivi per la riqualificazione industriale.

Ormai si aspettava da tempo la pubblicazione definitiva della graduatoria di accesso alle agevolazioni, che è stata resa nota soltanto nel maggio del 2019 e che prevede la realizzazione di investimenti di quasi 20 milioni.

Anche gli enti territoriali stanno scommettendo molto soprattutto nel comparto delle opere pubbliche, soprattutto per quanto riguarda la progettazione. Per il futuro i dati sono piuttosto confortanti, perché si prevede, almeno per quanto riguarda le opere pubbliche, un aumento significativo dei bandi.

In particolare questo incremento dovrebbe riguardare soprattutto le opere pubbliche della provincia di Campobasso. Segnali positivi arrivano anche dai programmi operativi regionali europei che coinvolgono gli anni fino al 2020.

Ci sono state molte erogazioni che hanno consentito di raggiungere il target che era stato previsto. Soprattutto un avanzamento finanziario è stato registrato nel mercato del lavoro e del capitale umano.