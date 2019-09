Grana Gtm a Termoli, arriva il preannuncio dei disservizi da ottobre

TERMOLI. Prima grana sul trasporto pubblico per l’amministrazione comunale di Termoli eletta in tarda primavera.

Dalla società Gtm srl arriva il preavviso di disservizio di pubblico trasporto per mancanza di pagamento all’azienda che gestisce in prorogatio il servizio di trasporto pubblico locale delle mensilità correnti di luglio e agosto.

La Gtm ha indirizzato la missiva al sindaco Roberti, all’assessore Ferrazzano, al Governatore Toma, al dirigente Amore e al prefetto Federico, oltre alle organizzazioni sindacali e alle associazioni che si occupano della disabilità.

«Egregio signor sindaco, premesso che questa società ha provveduto a garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico urbano nel comune di Termoli sino a oggi, pur non avendo ricevuto i contributi di esercizio regolarmente contrattualizzati con questo comune relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto;

In data 4 aprile 2019 ha sottoscritto un contratto di cessione del credito con Banca sistema che ha consentito alla Gtm di assicurare il pagamento degli stipendi alle maestranze e di far fronte a tutti gli oneri di gestione del servizio nel Comune di Termoli; che il plafond messo a disposizione dalla Banca attualmente esaurito; che i continui ed ingiustificati ritardi nell'erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione Molise al Comune di Termoli, potrebbero portare ad una revoca della cessione del credito concesso a questa società da parte di Banca sistema; che allo stato attuale il Comune di Termoli, senza dare alcuna risposta alla nostra nota del 02/09/2019 non ha encore traferito alla Gtm, ingiustificatamente, gli importi relativi alle mensilità di: giugno, luglio e agosto, pur regolarmente previsti dal contralto in essere tra impresa e comune e da erogare con cadenza mensile.

Con la presente si chiede la giustificazione del mancalo pagamento delle fatture indicate e dunque l'immediata erogazione della relative spettanze a quest'azienda.

Si chiede il trasferimento degli importi dovuti alla Gtm per le tessere di libera circolazione per gli anni 2018-2019.

In mancanza di positivo riscontro, questa società non sarà più, in grado di garantire il regolare svolgimento dei servizi, a far data dal 30 settembre 2019, data in cui andranno ad esaurimento le riserve di carburante data l'impossibilita di potersene approvvigionare a causa della mancanza di fondi trasferiti e dell'esaurimento delle anticipazioni bancarie.

Tutti i disservizi che si ripercuoteranno su studenti, lavoratori e utenti non potranno essere addebitati a questa azienda. Si comunica altresì che in mancanza di disponibilità da parte di Banca sistema.

Non potranno essere più anticipati al personale in forza, gli stipendi relativi alle mensilità di settembre e ottobre, se non dopo aver ricevuto i trasferimenti da parte del Comune. A partire dal 1 ottobre 2019 non saranno più riconosciute le gratuità della tessere di libera circolazione emesse dalla Regione Molise ai disabili, sui servizi gestiti data Gtm nel Comune di Termoli.

Tale gratuità potranno essere di nuovo garantite non appena saranno contabilizzati e trasferiti gli importi relativi alle tessere di libera circolazione per gli anni 2018 e 2019».