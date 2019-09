TERMOLI. Prima il riarmo e l’uscita in mare aperto dei pescherecci dopo il fermo biologico, quindi la prima asta al mercato ittico e stamani, finalmente, pesce fresco del nostro mare Adriatico sui banchi degli esercenti ittici nei mercati di San Timoteo e via Inghilterra.

"Back consilium de piscibus", così dicevano in latino quando sulle loro tavole gli antichi trovavano pietanze fatte con il prodotto pescato dal mare, tornato il pesce sulle tavole, aggiungiamo noi termolesi.

Finito domenica il fermo biologico, i motopescherecci sono tornati in mare aperto per ricominciare il loro lavoro, che consiste nel pescare i prodotti del mare e portarli sulle tavole dei consumatori e farne gustare le proprietà organolettiche e il sapore.

Oggi, come facciamo ogni anno alla riapertura della pesca, siamo andati a vedere come andasse la vendita del primo pescato post fermo: al mercato di San Timoteo buon movimento dal primo mattino addirittura in alcuni box c'era la fila, tanta la mercanzia esposta sui bancali e tante specie di pesce e prezzi, stando anche a quanto ci hanno detto alcuni clienti che avevano appena comprato, accessibili e molta scelta come era prevedibile.

Stessa cosa al mercato più ristretto di via Inghilterra con i tre box aperti Menadeo, Sciarretta e Germinario, anche qui buone vendite, e la voglia di riassaporare il pesce del Mare Nostrum era tanta e scommettiamo che almeno oggi sulle tavole imbandite di tanti termolesi si respirava profumo di mare.