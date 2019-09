Prima campanella per il nuovo istituto scolastico di Difesa Grande

TERMOLI. Anche se la scuola è iniziata ufficialmente ieri, 16 settembre, per il nuovo Istituto Comprensivo di Difesa Grande la campanella è suonata questa mattina alle ore 9 quando tutti gli alunni della scuola primaria di Difesa Grande hanno accolto con un caloroso benvenuto l’assessore alle politiche sociali e scolastiche Silvana Ciciola e il Dirigente scolastico prof. Salvatore Sibilla, nella piazzetta antistante il plesso.

Questo incontro ha dato avvio ai primi passi “ufficiali” del neonato Istituto Comprensivo che vede accorpati plessi dal carattere identitario a primo avviso differenti ma accumunati dal fatto di essere plessi numerosi e periferici con un unico obiettivo.

Il nuovo Istituto comprensivo infatti accorpa in senso “verticale” gli ordini di scuola, dalle Infanzia di via “Volturno” e “Difesa Grande” e Primarie di via “Po” e “Difesa Grande”, alla scuola secondaria di Primo grado di “Difesa Grande”.

Il Collegio docenti dell’Istituto comprensivo di “Difesa Grande” rivolge il più sincero ringraziamento al Dirigente scolastico, prof. Sibilla per il lavoro profuso con grande competenza e professionalità in questi primi giorni di scuola. «Ci auguriamo che eventi come quelli di questa mattina siano sempre più numerosi. Ringraziamo l’assessore Ciciola perché con la sua presenza ha dato importanza alla nostra scuola, fatta di persone che ce la mettono veramente tutta per formare un “luogo” dove crescere significa imparare ad essere, saper essere e saper fare».