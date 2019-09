TERMOLI. Cerimonia di accoglienza e di benvenuto, questa mattina, presso l'istituto comprensivo " Schweitzer" in via America e alla scuola materna dello stesso istituto in via Catania. Presenti la dirigente Marina Crema e tutti i docenti. Grande entusiasmo, qualche piccolo timore per gli alunni al loro esordio scolastico, come comprensibile del resto; ma l'istituto ha dimostrato grande sensibilità ed efficienza nel campo della comunicazione.

La dirigente ha dato il benvenuto ai bambini di prima, mentre ad aspettarli c'erano le maestre e i ragazzi delle quinte che hanno preparato e intonato per loro due canti e li hanno accompagnati, uno alla volta, per mano, nelle loro classi dove avrebbero poi iniziato il loro nuovo percorso.

Un momento molto emozionante per i piccoli alunni e le loro nuove insegnanti, ma anche per mamme, papà, nonni e familiari che affollavano cortile e atrio: la cerimonia era aperta a tutti.