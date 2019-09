Reddito di residenza, è boom di richieste: tutto il mondo vuole venire in Molise

CAMPOBASSO. E' boom di richieste di informazioni e candidature per il reddito di residenza attiva, la misura antispopolamento che mette a disposizione 700 euro al mese per 3 anni a chi si trasferisce in un comune molisano con meno di 2000 abitanti e avvia un'impresa per almeno un quinquennio. La misura è cumulabile con altre forme di finanziamento.

La notizia del provvedimento è salita velocemente alla ribalta nazionale prima, e successivamente è stata ripresa anche dai media internazionali, finendo sulle homepage e sulle pagine social anche di media internazionali come il "The Guardian" e Cnn, ottenendo come risultato migliaia di visualizzazioni, commenti e candidature da tutto il mondo, dall'Argentina alla Nigeria all'India.

Qualche utente lamenta che le email inviate alla Regione Molise tornano indietro. Come conferma il Consigliere regionale Antonio Tedeschi, promotore dell'iniziativa, la risposta è stata ben oltre le aspettative, e le oltre 3mila richieste hanno generato un gigantesco bug.

Si corre ai ripari organizzando uno staff regionale specificamente dedicato a smaltire le richieste di informazioni e candidature che perverranno a mezzo posta certificata. Nelle prossime ore il bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale anche in inglese.