TERMOLI. Il Centro di Servizio per il Volontariato del Molise punta a radicarsi sempre di più sul territorio regionale e per farlo dà nuovo impulso alla propria sede di Termoli.

Nella tarda mattinata di oggi il presidente Gian Franco Massaro, alla presenza delle autorità locali, come l'assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Ciciola e il presidente del Consiglio Michele Marone, della presidentessa del Comitato di gestione Lina Visentin, di tutto lo staff e dei volontari, ha inaugurato i locali di via del Molinello n° 1.

Si tratta dell’ampliamento dell’ufficio già attivo nella città adriatica, ubicato nella struttura posta nei pressi del vecchio ospedale civile di Termoli.

Il tutto è stato reso possibile dall’accordo siglato da CSV Molise e Asrem. L’azienda sanitaria ha concesso al Centro di servizio due locali in comodato d’uso e questo consentirà agli operatori di accogliere un maggior numero di utenti e di programmare ulteriori attività, rispetto a quelle che vengono organizzate di consueto (seminari, corsi, incontri per consulenze dedicate agli enti del Terzo Settore).

«Sono molto contento di essere a Termoli e aprire la nuova sede dopo Campobasso e Isernia, anche le associazioni del basso Molise avranno un luogo fisico dove poter stare e svolgere la loro mission.

Il centro servizio del Molise ha servizi di formazione, informazione, consulenza e supporto alle associazioni per farle intraprendere un percorso virtuoso, sono 110 le associazioni con la riforma del terzo settore raggruppiamo tutte le associazioni del territorio dal volontariato alle culturali dalle cooperative alle religiose.

Le associazioni potranno venire qui e svolgere la loro mission ed inoltre ci sono consulenti nostri che daranno risposte giuste ai quesiti le associazioni ci richiedono progetti che finanziamo per 100mila euro che richiedono la consulenza e la formazione di dipendenti e coordinatori, quindi forniamo un’ampia gamma di servizi per la formazione e la consulenza dei dipendenti per affiliarsi basta andare sul sito dell’associazione cliccare sulla modulistica da riempire, noi la valutiamo e diciamo nel direttivo se l’associazione potrà entrare nella famiglia del centro servizi del volontariato ma anche le altre associazioni che non sono iscritte al Csv Molise che possono partecipare a tutti i servizi che eroghiamo.

I volontari sono 24mila sono tantissimi e anzi siamo a livello nazionale al primo posto come numero di volontari e questa è una cosa che ci fa tanto piacere ed è importante anche per il tessuto della nostra realtà e della comunità».