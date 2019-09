Punto nascita, Pranzitelli: partorite a Termoli, mia moglie lo farà!

TERMOLI. Nel giorno in cui si riaccende la Speranza per il Punto nascita dell'ospedale San Timoteo, uno dei moschettieri, Giuseppe Pranzitelli, annuncia che la consorte è in dolce attesa e che nascerà un bimbo (o una bimba) #L113.

«Quest'estate abbiamo acceso la candela della speranza e neanche a farlo apposta è arrivato un nuovo Ministro della Salute che si chiama proprio Speranza. Ebbene ci sono arrivate voci confortanti dal ministero riguardo al 26 settembre. Speriamo bene. Sono solo voci (seppur autorevoli). Continuiamo a tenere alta la nostra candela. I prossimi problemi da affrontare sono: Consiglio di Stato del 26/09 e modifica della bozza del Pos.

Noi ce la stiamo mettendo davvero tutta. L'unica cosa che vi chiediamo in ginocchio: non andate fuori a partorire! Ci stiamo mettendo anima, impegno, fiducia, tempo e energie.. Sono arrivati tre nuovi ginecologi che stanno già lavorando a Termoli. Al bando aziendale per 6 ginecologi a tempo indeterminato hanno risposto in 42!! Stanno bandendo il posto per primario (dopo 15 anni).

Orbene, continuare a sentire "No, ma io vado a Vasto a partorire" è una cosa che mi fa letteralmente cadere le braccia.

PS: mia moglie e io aspettiamo un bambino/a e sarà anche lui/lei #L113».