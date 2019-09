TERMOLI. Spiacevole sorpresa questa mattina per gli studenti di Chieuti diretti, come tutte le mattine, nelle varie scuole di Termoli, in autobus. La pioggia battente che sta cadendo su tutta la zona da ore, è iniziata a cadere anche sul pullman, costringendo i numerosi ragazzi, in un pullman pieno, a ripararsi. Verso le 7.20, poco dopo dalla partenza, sono iniziate a scendere le prime gocce d’acqua sul mezzo in vari punti.

Purtroppo, ci scrivono alcuni ragazzi, non è la prima volta che succede; anche l'anno scorso è successo lo stesso inconveniente, e la società di trasporti Calzolaro era stata messa anche al corrente. Ci dice una ragazza: “l'anno scorso sono andata in agenzia a far presente la cosa, la risposta, è stata che dovevamo portarci un ombrello, così avremmo potuto ripararci”.

Sembra quasi irrispettoso, rispondere in questo modo, a persone che pagano regolarmente degli abbonamenti mensili, tra l'altro aumentati quasi il doppio. Oltre il danno quindi, la beffa. I numerosi studenti ed anche i lavoratori, costretti a viaggiare ogni giorno per raggiungere Termoli, sono indignati ma anche umiliati da questa situazione, e sperano che si possa risolvere al più presto, visto che le previsioni meteo dei prossimi giorni, non sono delle migliori.