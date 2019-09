Incendio a Larino, Enel: «Messe in atto tutte le misure per minimizzare i rischi ambientali»

LARINO. E’ giunta la risposta ufficiale di Enel Produzione al sindaco di Larino Pino Puchetti rispetto all’incendio del 10 settembre scorso alla centrale frentana. «Con riferimento all’evento in oggetto, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti dell’11 settembre Enel Produzione fa presente che le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. infatti per concludere l’analisi tecnica dell’evento è necessario completare la messa in sicurezza delle strutture di copertura dell’alternatore interessate dall’evento accidentale. La scrivente società ha posto in essere con il costante coordinamento con i vigili del fuoco intervenuti le azioni gestionali e tecniche idonee a minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori e gli impatti per la popolazione e l’ambiente.

In particolare sono state condotte attività di messa in sicurezza impiantistica relative al circuito di raffreddamento dell’alternatore in H2 e le attività di sezionamento elettrico e dell’olio di lubrificazione della macchina. Si ritiene opportuno precisare che la centrale in questione è dotata di impianto di disoleazione delle acque che consente il trattamento degli eventuali minimi quantitativi di olio di lubrificazione che dovessero essere stati interessati da eventi accidentali come l’incendio in questione. Si fa anche presente che nell’alternatore non sono presenti materiali pericolosi come l’amianto e lo stesso non contiene olii con PCB si evidenzia anche che sono in corso analisi qualitative dell’aria polveri fibre metalli ed eventuali composti aromatici sviluppatisi nell’evento da parte di società specializzata al fine di suffragare la valutazione di ridotto impatto ambientale».