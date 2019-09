PALATA. C’era anche il vice sindaco di Palata, Vincenzo Pasciullo, all’incontro nazionale amici di San Rocco a Santa Croce del Sannio, in provincia di Benevento, la scorsa domenica. La Comunità di Palata sempre più addentro alle attività dell’associazione Europea Amici di San Rocco, presieduta da fratel Costantino De Bellis.

«Non si può essere amici di San Rocco se come lui non ci mettiamo al servizio del prossimo, se non ci facciamo pellegrini, se non facciamo dei piccoli sacrifici e non ci facciamo come Lui, nella preghierae guardando nel nostro cuore e rivolgendo gli occhi al cielo cambiamo il nostro modo di vita».

L’associazione, di cui De Bellis ne è il fondatore, proprio quest'anno compie venti anni, e all’incontro sannita ha partecipato una folta delegazione della comunità di Palata, comune dove san Rocco è il patrono.

Capeggiata dal vice sindaco Vincenzo Pasciullo con fascia e stendardo comunale i palatesihanno preso parte all'evento religioso culturale tenutosi quest'anno in questa piccola comunità del Sannio partecipando all'accoglienzadei pellegrini, alla Santa Messa, alla processione e alla premiazione dei dipinti che hanno partecipato al primo conciarsi nazionale di pittura sacra un dipinto per San Rocco.

La comunità palatese riconferma anche con questa nuova amministrazione la loro presenza e il loro apprezzamento e condivisione a questi eventi spirituali organizzati dall'associazione Europea Amici di San Rocco e del suo animatore e fondatore Fratel Costantino.