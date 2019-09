TERMOLI. Ricordiamo il grande successo avuto dal Palio medievale di San Timoteo a Termoli nel maggio scorso.

Ora, quella manifestazione, diventa strumento di promozione turistica, grazie al filmato promosso dalla Pro loco Termoli, come ci spiega il presidente Luciano Calignano.

«Questa rievocazione del “Palio di San Timoteo” svoltasi a Termoli nello scorso maggio è la dimostrazione di come le rievocazioni storiche abbiano una loro dignità, quando sono curate, seguite e quando i rievocatori fanno la loro ricerca filologica e arrivano per esempio al personaggio perfetto, che rappresenta l’anno della rievocazione con abiti storici perfettamente ricostruiti, e non con costumi da circo o da sfilata carnevalesca. Ecco, questo vuol dire fare una rievocazione storica, che appassioni la gente, ti segua e si interessi alla storia della nostra città e fare anche un lavoro di attrattiva di pubblico che magari non ha interesse, però rimane colpito della nostra storia e cultura. Una cultura che piace e che diventi un fattore di attrazione turistica.

Per questo motivo, ognuno per i propri compiti, Ordo Cavalieri Termole per quanto concerne le ricerche storiche e la direzione artistica e la Pro Loco di Termoli per quanto riguardi la promozione dell’evento e del territorio è nato questo video-promo per promuovere la nostra culturaal di fuori dei confini della città».