SAN MARTINO IN PENSILIS. Una luce di speranza che non si è mai spenta dalla notte del 6 agosto scorso e ora l'abbraccio di un'intera comunità per la giovane di San Martino in Pensilis di 19 anni coinvolta in un incidente avvenuto lungo la strada tra Campomarino e Portocannone.

Dopo le delicate cure ricevute con amore e professionalità in queste settimane, prima alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e poi al San Camillo di Roma, la ragazza è potuta tornare nel suo paese dove trascorrerà il periodo di riabilitazione.

Le sue condizioni sono molto migliorate e per la sua famiglia e per tutta la popolazione è stata una grande emozione rivederla a San Martino. Anche l'altra ragazza rimasta coinvolta nell'incidente sta bene ed era già rientrata in precedenza dopo il ricovero in ospedale ad Ancona.

Un'accoglienza fatta da striscioni, abbracci, applausi, tanti pensieri di affetto e un augurio speciale per il suo futuro: “Ti vogliamo bene”.