Termolionline compie 12 anni

TERMOLI. Il 20 settembre 2007 s’intraprese un lungo viaggio, ma un’avventura nel panorama informativo locale che sta proseguendo sempre con maggiore entusiasmo e consenso da parte di voi lettori.

E’ questo lo sprone che ci dà la carica per continuare a evolverci e a ribadire il nostro ruolo da punto di riferimento del territorio, missione alla quale non abdicheremo mai, sin da quando venne scelto in modo lungimirante il nome del portale dall’editore Nicola Montuori, primo step di un network che ora conta numerosi altri siti d’informazione.

A distanza di 12 anni non possiamo che definirci soddisfatti per quanto abbiamo fatto e soprattutto per il seguito che ci avete garantito, sempre crescente, come dimostrano statistiche social e l’audience web, da un anno all’altro con un progresso davvero significativo.

Allo studio ci sono ulteriori iniziative per rafforzare la nostra offerta editoriale, col denominatore comune della disponibilità verso tutti gli utenti e i cittadini, che ci gratifica a prescindere.

Ricevere innumerevoli segnalazioni e richieste del genere più disparato vuol dire aver acquisito la consapevolezza di una affidabilità che nutriamo con dedizione e abnegazione.

Il mondo dell’informazione varia di continuo e noi cercheremo sempre di adeguarci per stare al passo coi tempi, sempre e soltanto nell’interesse della comunità di riferimento, che è la nostra città, il nostro territorio con una dizione e visione più ampia.

Valichiamo confini ogni giorno di più, aggreghiamo lettori da zone anche lontane, ma il baricentro rimarrà sempre la nostra Termoli, che amiamo a dismisura, e di cui ci crucciamo per potenzialità inespresse e situazioni che andrebbero migliorate, da 12 anni a oggi anche la città che viviamo è mutata, trasformata, ma vorremmo che fosse sempre migliore e più accogliente.

Questo è un altro degli elementi e dei punti di contatto con la realtà che ci inducono a volerci ergere come sentinella e come pungolo, in maniera assolutamente trasversale.

Auguri in primis a voi, poiché come recitava felicemente il nostro primo motto: dietro ogni click, e oggi sono decine di migliaia al giorno, c’è una persona.