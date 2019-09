Uno stadio più sicuro: la Polizia chiede la garanzia delle norme al Cannarsa

TERMOLI. Il Commissariato di Polizia di Stato di Termoli si rivolge al Comune e alla società Sportiva F. C. Termoli Calcio 1920 e per conoscenza alla locale Polizia Municipale e al Questore di Campobasso tramite un comunicato per il rispetto di alcune norme di legge in fatto di manifestazioni, nel nostro caso sportive. Il cartellino metaforico dell'ammonizione è stato sventolato perché nell'ultima partita di campionato sono state omesse diverse direttive in fatto di sicurezza e ordine pubblico, norme che se omesse non possono permettere lo svolgimento regolare e in piena sicurezza per manifestazioni sportive, nello specifico una gara di calcio.

Queste mancanze, a partire dalla gara di domenica 22 settembre in programma alle ore 15 al Cannarsa contro il Real Guglionesi e per tutto il seguito della stagione, se continueranno a ingenerarsi potrebbero creare delle problematiche nella gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Nello specifico viene chiesto al Comune di Termoli, proprietario della struttura sportiva, di garantire la presenza e l'allestimento di un adeguato numero di transenne (come costantemente fatto in passato); dette transenne dovranno essere posizionate in modo da garantire le seguenti disposizioni ormai consolidate nel tempo:

Realizzare appositi settori per afflusso e deflusso delle tifoserie, ospiti e locali;

Realizzare un canale di afflusso separato e dedicato agli atleti (per ingresso e uscita dagli spogliatoi);

Consentire l'accesso e l'uscita veicolare dal parcheggio di piazza Olimpia solo dal varco dell'ex Statale 16 (rotatoria del Cimitero);

Impedire l'accesso di autovetture dalle strade che affluiscono a quella che conduce all'ingresso dello stadio.

Viene chiesto nella circolare, inoltre, di disporre di divieti di sosta/fermata con segnaletica su tutto il perimetro dello stadio, nonché a ridosso delle uscite dell'impianto sportivo. Il Comune di Termoli proprietario dell'impianto sportivo dovrà inoltre garantire la presenza di un altro incaricato che dovrà essere reperibile, un responsabile dell'impianto sportivo che dovrà essere in possesso di tutte le chiavi dei cancelli e porte dello stadio, e in grado di provvedere all'accensione/spegnimento dei necessari servizi (acqua ed energia elettrica) anche in caso di emergenza, oltre alle altre chiavi dei cancelli che separano il terreno di gioco dagli spalti.

L'incaricato suddetto dovrà essere presente allo stadio almeno due ore prima per consentire un'adeguata bonifica da parte delle forze dell'ordine fino alla cessata esigenza. Il Comune dovrà inoltre valutare, se non avesse già provveduto, al divieto di vendita di bevande alcoliche nel raggio di almeno 500 metri dallo stadio e il divieto di vendita e somministrazione di bevande anche non alcoliche in contenitori di vetro, e garantire due punti vendita biglietti distinti, uno per i tifosi locali e uno per gli ospiti. Infine la società sportiva ospitante dovrà garantire un congruo numero di steward anche per il pre-filtraggio.