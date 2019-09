Il tribunale di Larino accerta le gravi irregolarità al condominio residence Santa Monica

LARINO. Sulla revoca dell’amministratore portato in giudizio da alcuni condomini del residence Santa Monica a Campomarino interviene la sentenza del tribunale di Larino, col collegio presieduto da Michele Russo e composto anche da Daniele Colucci e Stefania Vacca riunito in ‘sezione unica promiscua’. «Nel caso di specie la domanda di revoca è procedibile, essendo fondata sulla prospettazione di gravi irregolarità di natura diversa da quelle specificamente richiamate dal comma 11 cit. (cfr., in motivazione, App. Torino, Sez. II, 5-12-2017); la documentazione acquisita e l’indagine tecnica espletata offrono elementi sufficienti ai fini della decisione da adottare. Dalla relazione del Ctu in atti emerge che l’amministratore revocato non ha tenuto un libro giornale o una prima nota contabile contenente l’annotazione cronologica di tutte le spese sostenute e la quadratura annuale dei saldi disponibili presso i diversi istituti bancari con i quali il Condominio ha avuto rapporti; in conseguenza di ciò la rappresentazione contabile dei fatti di gestione da parte dell’amministratore è risultata disordinata e insufficiente e tale rilievo trova conferma nella presenza, pure accertata dal Ctu, di pagamenti per complessivi euro 48.892,72 alle imprese fornitrici e prelievi bancari per l’importo complessivo di euro 23.140,00 il cui impiego non è stato giustificato con l’allegazione precisa ed analitica dei singoli impieghi e con la documentazione comprovante la veridicità delle singole allegazioni; l’entità degli importi oggetto di pagamenti non autorizzati dall’assemblea o di impieghi per causali rimaste ignote, non trascurabile e certamente significativa in rapporto alle somme complessivamente gestite per lavori straordinari (oltre un sesto delle somme riscosse dai condomini per lavori straordinari), è da sola sufficiente a far ritenere sussistenti le gravi irregolarità denunziate dalla ricorrente, nel novero delle quali deve comprendersi l’omessa tenuta di una contabilità analitica con l’annotazione cronologica di tutte le spese e con la quadratura annuale dei saldi disponibili sui diversi conti correnti accesi in capo al Condominio; a ciò si aggiunge l’opacità dei rapporti di appalto per i lavori straordinari intercorsi con le società Sasco e Fasco, di cui sono risultati amministratori o soci prossimi congiunti del Fano (la madre) o della sua attuale compagna (le figlie di quest’ultima, conviventi con la madre e con il Fano); tali rapporti di parentela e convivenza integrano un conflitto di interessi che il Fano avrebbe dovuto rappresentare all’assemblea dei condomini prima delle deliberazioni di affidamento dei lavori; la mancata denuncia del conflitto di interessi integra anch’essa, avuto riguardo all’importanza dei lavori da eseguire desunta dall’entità dei corrispettivi pattuiti (euro 350.000), una grave irregolarità nella gestione condominiale;

Ritenute sussistenti, pertanto, le gravi irregolarità legittimanti la revoca dell’amministratore; Atteso che la documentazione acquisita dal Ctu, peraltro costituita da fotocopie, e accessibile a tutte le parti, ivi compreso il nuovo amministratore intervenuto, che può estrarne copia; ravvisate le condizioni, alla luce della soccombenza virtuale sulla domanda di revoca e delle ricorrenti sulla domanda risarcitoria: per porre a carico dell’amministratore revocato le spese di Ctu come in atti liquidate nonché, per due terzi (liquidati come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi del quarto scaglione tabellare relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile di media complessità), le residue spese processuali sostenute dalle parti vittoriose; per compensare, fra le predette parti, le residue spese processuali nella misura di un terzo; per compensare integralmente, in assenza di soccombenza in relazione alla posizione processuale assunta dal nuovo amministratore, le spese di lite fra quest’ultimo e le altre parti; Il Tribunale di Larino in composizione collegiale così provvede sul ricorso proposto da alcuni condomini contro l’ex amministratore, dichiara l’improcedibilità della domanda di revoca del vecchio amministratore dalla carica di amministratore del Condominio Residence Santa Monica, per la sopravvenuta cessazione del rapporto di mandato conseguente alla deliberazione assembleare di nomina di un nuovo amministratore; ma dichiara improponibile la domanda di risarcimento danni proposta dalla stessa ricorrente. Confermata, dunque, l’attuale amministrazione di Salvatore Di Brino.