TERMOLI. Interessante incontro ieri mattina all'Istituto "G.Boccardi" di Termoli sulle Nuove Povertà, organizzato dal Lions Club Tifernus di Termoli. Sono intervenuti in questo Service Lions, oltre al Presidente Paolo Panichella e altri membri del direttivo, la dirigente della scuola che ha ospitato il convegno, la professoressa neodirigente di questo istituto Maria Maddalena Chimisso, come relatore e ospite illustre del convegno il professore Guglielmo Giumelli, docente dell'Università Statale Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Sociologia Generale e Sociologia di Diritto, autore di diversi libri sul tema dell'incontro formativo, svolge anche attività di ricerca e di consulenza nel campo sociale.

Nel suo intervento, tra le tante cose dette tutte attuali, ha detto una verità inconfutabile­: "Oggi c'è una povertà da lavoro e una povertà del lavoro, una mancanza di lavoro che coinvolge tante persone e soprattutto i giovani in cerca di un futuro certo, e una povertà regalata dal tipo di lavoro che uno svolge. Non esiste poi solo la povertà economica, ma esiste anche la povertà relazionale, cioè questo accade quando una persona si lascia andare perché non ha relazioni con altre persone, una eutanasia passiva".

Anche il presidente del club Lions Paolo Panichella ha detto: "Noi con questi service cerchiamo di dare una mano a combattere, non certo pensando di sconfiggere, la povertà o meglio quelle che oggi chiamiamo nuove povertà, e quantomeno vorremmo contribuire a limitare i suoi effetti".