«Cosa direi il 26 settembre al Consiglio di Stato»

TERMOLI. Se fossi presente il 26 al Consiglio di Stato prima di tutto terrei a mente di:

-non farmi affascinare, e quindi non farmi deconcentrare, dalla bellezza di Palazzo Spada

-essere educato e non farmi prendere dalla rabbia che ho in corpo relativa alla decisione sulla nascita o sulla morte del Punto nascita di Termoli. Ma non avere alcun timore reverenziale verso i giudici della Cassazione.

Ed in secondo luogo argomenterei sul fatto che

+ l’annullamento del Punto nascita significherebbe che non esisteranno più termolesi

+ le puerpere termolesi subiranno il disagio di partorire fuori del proprio paese

Inoltre spiegherei l’assurdità del provvedimento: una Termoli importante (non stiamo parlando di un paesino sperduto sulle montagne), ma senza il Punto Nascita (e poi senza il San Timoteo).

I termolesi desiderano una Termoli più grande più bella e che possa vivere di un suo turismo crescente. Senza disoccupazione. Ma alcuni remano contro. Quest’ultimi vogliono abolire il Punto Nascita,(e poi ridurre l’Ospedale San Timoteoa Punto Poli ambulatoriale) cosi come hanno abolito l’unica linea ferroviaria della Regione Termoli-Campobasso

Però agire contro due sistemi vitali di unaregione quali la salute ed il trasporto è cometogliere l’ossigeno al corpo umano.

Insomma l’assurdità non solo è evidente.

L’assurdità è forte. Come il ricevere un pugno fortissimo in pieno stomaco da un pugile professionista.

L’assurdità è forte. Come il sentire la mano di qualcuno che ti spinge in giù in mare per farti affogare.

Ed infine. Il fatto che Termoli, cittadina importante per il Molise, perda il Punto Nascita e poi si veda ridurre il suo ospedale a Punto ambulatoriale è un’assurdità non solo evidente e forte, ma anche stridente.

Assurdità stridente come andare ad un incontro importante di lavoro con il vestito sporco e sgualcito

Assurdità stridente come il voler diventare avvocato e prepararsi su libri che trattano la storia della pornografia.

Insomma c’è una discrepanza, una discontinuità, una frattura tra come i cittadini termolesi guardano al futuro della loro cittadina e le intenzioni (purtroppo confermate dal decreto del 1 luglio di chiusura del Punto Nascita) tese alla demolizione della sanità pubblica di Termoli da parte del potere burocratico –politico - amministrativo operante a favore della sanità privata.

Più specificatamente i cittadini vorrebbero che Termoli:

-passasse dall’attuale stato di degrado a quello di decoro confidando che prima o poi gli capiti in sorte un’amministrazione di normali capacità che sia in grado di fare il suddetto salto qualitativo

-diventasse una cittadina sempre più moderna epiù attraente che faccia del turismo (crescente nella quantità e nella qualità ) il suo percorso, la sua leva per lo sviluppo e la sua bellezza.

E nel contempo le vengono tagliate le gambe prima con trasporto ferroviario ed ora con la sanità.

Insomma, mentre i cittadini confidano in un amministrazione presente o futura che

faccia crescere Termoli, alcuni pezzi dello Stato si comportano da nemici della cittadina. Mentre i Termolesi sognano una grande ed importante Termoli, alcuni parti dello Stato demoliscono i sogni e con essi tutti i cittadini.

Mauna volta fuori Palazzo Spada, il mio pensiero dominante diventa: “Ed i politici termolesi cosa fanno?” Sia quelli incaricati a governare sia quelli dell’opposizione, in ogni caso tutti eletti dai cittadini termolesi si sentono e si vedono poco. Qualche intervista. Qualche dichiarazione singola tendente ad attribuire ad altri la responsabilità (come al solito).

Invece si dovrebbero coalizzare tra di loro:costituire il Gruppo Politici Termolesi . Pronti ad agire insieme perché Termoli abbia una sanità adeguata all’importanza che Termoli ha e vorrà avere nel futuro prossimo.

Ma se i politici termolesi non si muovono né compatti né coesi, spetta ai Termolesi combattere l’ostinazione con cui viene portato avanti il disegno nefasto di distruzione del Punto Nascita della cittadina più importante, la più ricca di potenzialità non riscontrabile in nessun altro paese del Molise.

E se loro, i nemici di Termoli, sono ostinati, noi non potremmo che esserlo di più.