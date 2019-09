Volantini sulle auto, l'ordinanza che li vieta non è stata revocata

TERMOLI. Repetita iuvant: è ancora in vigore l'ordinanza che vieta il volantinaggio sulle auto?

Lo chiedemmo anche il 24 maggio 2018, ma a distanza di 16 mesi siamo ancora qui a vedere cruscotti e lunotti delle vetture in sosta colmi di fogli che reclamizzano i soliti istituti.

E' un'ordinanza vecchia di diversi anni, la emanò l'allora sindaco Di Brino e di fatto vietava l'odioso malcostume del volantinaggio sulle auto. Odioso per due motivi, perché può procurare danni alle auto: in caso di pioggia con l'utilizzo di particolari inchiostri di stampa risulta difficile pulirne le tracce e poi perché molti di questi volantini finiscono poi per la strada, contribuendo all'inquinamento ambientale.

Eppure dal 27 ottobre del 2010 con ordinanza n. 367, ne sono stati fatti di volantinaggi.

In tutto questo la polizia municipale dovrebbe intervenire e far rispettare l'ordinanza. La domanda che ci facciamo e se assessore all'ambiente e vigili sono al corrente che ne esiste una che prevede la sanzione di 412 euro per gli autori materiali e di € 50 per la violazione della sanzione amministrativa.