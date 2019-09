Milano Fashion Week 2019, Pasquy Altieri apre la sesta edizione del Mad Mood

TERMOLI. Vetrina meneghina per la stilista Pasquy Altieri che lo scorso 19 settembre, in qualità di vincitrice del premio Assomoda, ha aperto la sesta edizione del Mad Mood al Milano Fashion Week 2019.

Come riferisce il portale «Mondospettacolo.com» la manifestazione è stata ideata da Marianna Miceli e promossa da Luna Berlusconi (figlia di Paolo Berlusconi fratello di Silvio). Nell’evento che ha avuto come madrina Valeria Marini, hanno sfilato per Blusahel by Pasquy Altieri: Sylvie Lubamba che ha aperto la sfilata, con un abito unico e raffinato.

Una sfilata della collezione di Pasquy Altieri ci sarà anche in via Ruffini a Termoli.