Foce dell'angelo, ordinanza di chiusura dell'accesso e messa in sicurezza

TERMOLI. Arriva anche l’ordinanza del dirigente all’Ambiente Silvestro Belpulsi sull’area dell’ex stazione di servizio a Foce dell’Angelo.

Una vicenda che assurge di nuovo all’attualità dopo il rogo avvenuto nel primo sabato di settembre.

Belpulsi ha emanato il provvedimento rivolto ai proprietari e al concessionario dell’impianto di distribuzione carburanti (Q8 Kuwait Petroleum Italia spa) di provvedere all’immediata dismissione ed alla messa in sicurezza degli impianti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, così come previsto dalla normativa vigente in materia, in quanto risultante da tempo chiuso, sostanzialmente abbandonato e in uno stato di precarietà igienica anche dovuta al bivacco di sconosciuti.

Considerato che la strada è senza uscita, priva di illuminazione e sorveglianza, considerato altresì il verificarsi di bivacchi e abbandono di rifiuti sull’area de quo da parte di terzi sconosciuti, ha chiesto la chiusura della strada ex viadotto Foce dell’Angelo a partire dalla rotonda, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica; con la nota pervenuta il settembre scorso l’architetto Pietro Ieronimo, in qualità di tecnico di fiducia della proprietà dell’area ha reso noto che si sta quindi provvedendo a recintare nuovamente l’area privata e a raccogliere i rifiuti ivi depositati; nel contempo, ribadendo la necessità di un controllo costante sulla zona, rappresenta la necessità di provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulla strada comunale e soprattutto di chiudere la stessa, alla luce del programma costruttivo sopra richiamato.

L’area, a causa delle condizioni sopra descritte in cui versa, rappresenta un potenziale pericolo per la salute e l’igiene, nonché per la sicurezza e l’incolumità pubblica; pertanto è necessario provvedere con urgenza ad eliminare le situazioni di rischio sopra descritte, al fine di evitare possibili pericoli, mediante l’adozione di provvedimenti volti al ripristino delle condizioni ambientali sia del sito di proprietà privata che della strada pubblica;

L’accesso all’eventuale cantiere edile sarà praticato dal lato di Piazza Olimpia (ex carcere) e quindi la richiesta di chiusura della strada senza uscita sia meritevole di accoglimento. Chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti sul suolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate; ravvisata la corresponsabilità dei proprietari dell’area nella violazione del divieto in questione in ordine alla colpa nella vigilanza;

si ordina di inibire l’uso dell’area a chiunque non autorizzato; mettere in sicurezza e bonificare l’area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti e si precisa che il lavoro di cui ai punti precedenti deve essere eseguito da ditte autorizzate e specializzate, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge.

Per la rimozione del materiale dovranno essere rispettate le norme del D.Lgs. 152/2006 concernenti la disciplina dei rifiuti e le operazioni di trasporto e smaltimento degli stessi.

Le operazioni dovranno essere portate a termine entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, il 12 settembre, dando comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Termoli della loro avvenuta esecuzione oppure comunicare eventuali giustificati ritardi, onde consentire l’esercizio dell’attività di verifica da parte degli organi incaricati al controllo.

Entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, i proprietari dell’area devono inoltre trasmettere al Comune di Termoli una relazione riportante la tempistica prevista per l’esecuzione degli interventi di dismissione degli impianti ordinati con atto n. 58 del 30.03.2015, la quale dovrà risultare coordinata con il programma costruttivo di cui alla SCIA richiamata in premessa, e comprensiva dei tempi istruttori connessi all’acquisizione di titoli abilitativi, autorizzazioni, assensi o nulla osta comunque denominati dal punto di vista della normativa vigente a livello urbanistico, edilizio e paesaggistico.

Belpulsi ha incaricato il comando di Polizia Municipale del Comune di Termoli per la verifica dell’ottemperanza al presente provvedimento.

Il Gestore del servizio di Igiene urbana per la raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti presenti sul tratto di strada comunale interessato. Il Gestore del servizio di Manutenzione del verde pubblico per la bonifica e la manutenzione delle aree verdi comunali prospicienti il tratto di strada comunale interessato, compresa la rimozione dei rifiuti eventualmente giacenti.

Il Servizio viabilità di predisporre ed emettere appositi provvedimenti volti alla chiusura al traffico veicolare e lo sbarramento fisico (mediante apposizione di new jersey in cemento armato o sistemi similari) in via permanente della strada senza uscita ex viadotto Foce dell’Angelo a partire da dopo la rotonda, previo coordinamento con i Gestori dei servizi predetti.