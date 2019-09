Lutto nel mondo forense e rotaryano: è morto l'avvocato Franco Cianci

TERMOLI. Lutto nel mondo forense e rotaryano molisano, si è spento stamani a 89 anni, all'ospedale San Timoteo di Termoli l'avvocato Franco Cianci.

Nato ad Agnone (Is) il 3 maggio 1930, con studi classici al Liceo Mario Pagano di Campobasso. Avvocato per oltre 60 anni, Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Larino per vent'anni e Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 1990 al 1996. E' stato consigliere comunale nel comune di Termoli e consigliere regionale dal 1975 al 1980. E' stato consigliere consigliere nazionale del Pli, ha ricoperto la carica di Governatore per il distretto 2090 del Rotary International nell'anno sociale 1995-1996 e scriveva costantemente articoli di politica e di cultura varia su riviste e giornali nazionali e locali (cartacei ed online).



Alla famiglia Cianci il cordoglio di Termolionline.