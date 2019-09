In arrivo 100mila euro per illuminare la cattedrale di Guardialfiera

Veicoli al crocevia Un caso da manuale: il passaggio col rosso accertato dal "photored"

Un autista deposita, nell’Ufficio del Giudice di pace, formale opposizione avverso i contenuti di un verbale di contestazione, e si serve delle argomentazioni che seguono. La sua autovettura era stata sanzionata per la violazione prevista all’art. 41 in relazione all’art. 146, c.