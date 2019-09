Sanità commissariata da 12 anni, si pensa alla class action

CAMPOBASSO. Il Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità e la Rete dei tanti Comitati regionali nati in difesa dei beni comuni e delle strutture territoriali:

Visto che ormai sono dodici anni che persiste il debito sanitario regionale;

Considerato che per l’uscita dal debito il Governo Nazionale ha da dodici anni commissariato la Regione Molise, assumendosi in tal modo la responsabilità della gestione della Sanità molisana;

Verificato che, nonostante in questo lungo periodo si siano alternati due commissari politici (Governatori regionali), quattro sub commissari e un co-commissario, tecnici (funzionari ministeriali) la Regione non è uscita dal deficit;

Considerato altresì che a causa del debito sanitario è stata ridotta al minimo la Sanità pubblica regionale con tutti i disagi che ne sono derivati e persistono per la salute dei cittadini molisani i quali sono stati gravati di aumenti di tasse, tickets sanitari e accise su consumi essenziali, mentre per curarsi debbono rivolgersi ai privati o fuori Regione;

Verificato che il debito sanitario in Regione mentre ha distrutto la Sanità pubblica ha favorito di molto quella privata accreditata, specialmente quella delle grandi strutture;

Preso atto delle affermazioni fatte del direttore generale della ASReM,il quale ha dichiarato che il debito le sanitario, nonostante la drastica riduzione del servizio sanitario pubblico persiste a causa della scelta della strutture commissariali di anticiparei pagamenti per i pazienti provenienti da altre Regioni (mobilità attiva);

Preso atto che da parte del Consiglio Regionale si intende procedere per la stessa strada delle anticipazioni ai privati (bocciatura della proposta di minoranza che chiedeva di soprassedere alle anticipazioni aspettando i pagamenti da parte delle altre regioni, e rilancio di alcuni consiglieri di maggioranza che invitavano ad aumentare il budget ai privati accreditati);

Verificato che tale scelta, ancorché legittimata dalla legge, mentre favorisce le due grandi strutture sanitarie private accreditate penalizza la cittadinanza molisana tutta a causa delle vessazioni conseguenti al debito sanitario; propone ai Molisani di mobilitarsi per una Class Action finalizzata adessere risarciti economicamenteper quanto hanno dovuto pagare in tasse maggiorate, superaccise e supertickets, e moralmente per la distruzione dalla sanità pubblica(blocco del turnover, chiusura di ospedali e di reparti, inefficienze create e difese, mancata garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, mobilità passiva, ecc.): nei riguardi dei Ministeri dell’Economia e della Salute che negli anni hanno diretto la gestione della Sanità Regionale Molisana senza farla uscire dal debito sanitario cosa che sarebbe dovuta avvenire nel giro di un solo anno di gestione commissariale, e nei riguardi della Struttura Sanitaria della RegioneMolise che ancora nel 2018 ha scelto di privilegiare i pochi e danneggiare molti molisani mantenendo attivo il debito sanitario.