Il clima che cambia, pescati esemplari di granchio reale

TERMOLI. I granchi alieni invadono il Mediterraneo. Segnalazioni sono state fatte in diverse zone costiere e di recente anche in Puglia, alle Isole Tremiti e finanche a Termoli. Come è stato riferito anche dall’osservatorio della pesca nel Mediterraneo, «i pescatori hanno già lanciato l’allerta, segnalando la presenza dei crostacei blu alle autorità. Si tratta di una specie esotica particolarmente invasiva, che sta mettendo in pericolo la biodiversità locale. Denominato anche granchio reale, vive lungo le coste atlantiche degli Stati Uniti, dove viene consumato per via della bontà della sua carne. Il crostaceo è arrivato in Europa per la prima volta agli inizi del Novecento, diffondendosi nella zona fra la Francia e il Mar Baltico, mentre nel Mediterraneo, e in particolare in Italia, i suoi avvistamenti sono stati sempre piuttosto rari. Negli ultimi mesi però le segnalazioni sono aumentate e sembra che il granchio blu abbia invaso i nostri mari. Tutto a causa dei cambiamenti climatici e del repentino aumento della temperatura dell’acqua, fattori che avrebbero facilitato la migrazione di questa specie aliena. Il granchio blu è particolarmente vorace e può raggiungere una dimensione di venti centimetri.

Ha un corpo dalla forma ellittica e due chele dal margine seghettato. Per gli esperti il trasferimento nel Mediterraneo sarebbe avvenuto tramite le acque di zavorra delle navi mercantili e petroliere. Nei nostri mari il granchio blu preda pesci, crostacei e molluschi, arrecando gravi danni alla pesca. In Tunisia le autorità hanno decretato lo stato d’allarme dopo che l’animale ha causato un tragico crollo nella pesca dei gamberoni. Lo stesso è accaduto a Corfù, dove il granchio alieno si può avvistare ovunque, persino nei porti.

Un nostro lettore che ha la casa al mare sul litorale nord di Termoli ieri mattina era intento a camminare in acqua per godersi gli ultimi strascichi dell'estate che ci sta abbandonando quando vede affiorare dall'acqua una forma strana e grande di un qualcosa che rassomigliava ad una grossa versione di granchio che noi chiamiamo pelosa, ma lui essendo esperto si è accorto subito che pelosa non era, ma era talmente enorme che in un primo momento ha avuto anche un po' paura visto che la "cosa" era viva. Però la cosa lo ha incuriosito non poco e allora ha cercato in qualche modo di prenderlo cercando con cautela di non farsi agguantare dalle sue chele, alla fine ci è riuscito».

«Non avevo mai visto un granchio così grosso, qualche esperto che lo ha visto, mi ha detto che è un granchio tropicale e come vedo ha anche delle venature di azzurro è talmente grande che ha riempito una cassetta di polistirolo nella quale si mette il pesce pescato». In effetti il nostro amico si è imbattuto in un esemplare di granchio denominato "Callinectes sapidus" specie originaria della sponda americana dell'Oceano Atlantico è anche una prelibatezza alimentare, la specie misura fino a 10 cm di lunghezza e a 20 cm di larghezza il ventre è bianco azzurrino e le zampe presentano l'attaccatura e la parte terminale di un colore blu intenso, per questo è detto granchio azzurro, ma è noto, per le sue dimensioni, anche come granchio reale. È molto aggressivo e preda molluschi bivalvi, anellidi, avannotti, carogne e piante. il granchio azzurro è ormai una forte minaccia per il mantenimento della biodiversità autoctona e per la pesca, principale servizio ecosistemico per la popolazione costiera di questi Paesi dove vive, ora è anche una minaccia sulle nostre coste trasportato nelle stive delle navi è grande e aggressivo come quello che ha trovato oggi il nostro lettore se ne vengono trovati altri e non siete esperti su come poterli prendere lasciate perdere per non correre rischi inutili anche se come abbiamo detto sono delle prelibatezze alimentari.