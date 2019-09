MOLISE. Una riforma seria? Aboliamo le Regioni e potenziamo i Comuni.

Chi scrive non è un amante delle Regioni. Servendoti del numero delle dita di una sola mano, potresti contare solo quelle che realizzano qualcosa da un punto di vista legislativo e gestionale. La gran parte legifera (quando lo fa!) con il minimo sforzo possibile, utilizzando le note funzioni “copia” ed “incolla” del ‘p.c.’. Perciò non c’è da meravigliarsi se, l’altra notte, mi sono offerto il lusso di “sognare” che le Regioni erano state abolite; e, appena sveglio, mi sono reso conto che, seppure a livello onirico tutto sia bello e credibile, una cosa del genere (soltanto a scriverla) genererebbe una ‘boutade’ e nient’altro.

Ma, sogni a parte, è pur vero che, ad una doverosa riscrittura della P.a. locale, dalla legislazione fu proposta un’abolizione, sia pure con contenuti meno drastici di quelli emersi durante la mia visione notturna. Già con il Codice delle autonomie proposto da Calderoli, poi con gli emendamenti alla legge finanziaria per il 2010, si registrò un tentativo di ridimensionamento della casta amministrativa e del numero spropositato degli enti pubblici operanti in Italia. Ma si trattò di un mero conato perché nessuno avrebbe potuto crederci fino in fondo. La conseguenza è stata quella per cui si è proceduto in maniera episodica e parziale, con toni insufficienti e con una timidezza che ha finito con il depotenziare ogni buona intenzione in tal senso. Ciò pure perché una novità del genere cozzerebbe palesemente con gli interessi consolidati di qualche centinaio di amministratori, vale a dire di gente che fa politica professionalmente, ragion per cui non solo tiene alle poltrone disponibili quand’anche non vorrebbe vedere giammai ridotto a zero certe aspettative, a cominciare da quelle della burocrazia che le fa da supporto.

Il fatto è che, se davvero si volesse sfrondare, risparmiare, razionalizzare la P.a. locale, la soluzione sarebbe semplice: bisognerebbe cancellare le Regioni, proprio come nel sogno da me fatto. Si tratta di un istituto che si è portato dietro spesa, burocrazia, clientela e difformità di trattamento fra i cittadini, a seconda dell’area geografica di residenza (vedi in materia di Sanità, di Polizia locale, etc). In effetti, l’ente, così come viene vissuto nel Meridione, rappresenta l'esatto opposto di una corretta gestione federale. Essenzialmente, potrebbero essere due gli accorgimenti da seguire per semplificare gli enti locali. Il primo potrebbe consistere nell'accorpare i Comuni. Non è pensabile che possano conferirsi poteri sempre maggiori ad enti quasi sempre di minime dimensioni, vuoi dal punto di vista demografico che da quello territoriale. Pensiamo a comunità quali Montelongo, Morrone del Sannio e Molise. Solo favorendone le fusioni si può pensare di razionalizzarne le funzioni, realizzando un numero limitato di enti di dimensione territoriale e di soglia demografica sufficienti a gestire i molteplici settori di competenza. Ma, naturalmente, una proposta del genere cozzerebbe contro i politici di quelle migliaia di comunelli che intendono mantenere allo spasimo l’individualità della propria comunità per meglio lucrare sulla sua esistenza. Analoghi interessi hanno le rispettive burocrazie ed i relativi vertici. Il secondo accorgimento potrebbe consistere nel conferire ai Comuni competenze di organismi inutili, ‘in primis’ quelle delle Comunità montane, la cui funzione è (guarda caso) esaltata solamente da certa burocrazia, vale a dire dai sempiterni Segretari e dai Capi degli Uffici tecnici in testa. Forse è per questo che certi tagli giustificati si finisce solo col sognarli. La verità è che, per ottenere certi risultati, serve un'operazione chirurgica radicale ed invasiva e non soltanto una confezione di vaselina.



Claudio de Luca