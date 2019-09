Bio-distretti, il territorio alla riscossa

LARINO. Incontro proficuo per l’assemblea del Bio-Distretto dei Laghi Frentani che si è tenuta venerdìscorso presso il Palazzo Ducale. L’apertura dei lavori da parte del sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, presidente del Bio-Distretto, che ha ringraziato per la nutrita presenza dei sindaci aderenti e, quindi, la sensibilità e l’ impegnoche li vede uniti per il proprio territorio. Al tavolo dei relatori presenti i consiglieri regionali Nico Romagnuolo e Massimiliano Scarabeo per illustrare le proposte di legge di cui una di iniziativa della Giunta regionale e l’altra primo firmatario Romagnuolo. L’intento dell’assemblea si è snodata con l’esposizione prima del consigliere Romagnuolo che ha evidenziato l’obiettivo della sua proposta di legge riportante la tutela della specificità territoriali del Molise, della biodiversità che caratterizza la Regione. Scarabeo ha relazionato sull’argomento attualmente in disquisizione in seconda commissione permanente, alcune proposte regionali che riguardano l’agroalimentari di qualità attraverso i “Distretti Rurali e agroalimentari”, “Bio-distretti” e “distretti della pesca” strumenti legislativi volti a sostenere e organizzare il sistema produttivo agricolo e agroalimentare locali, promuovere e tutelare la specificità del nostro territorio favorendone lo sviluppo e la salvaguardia.

Su questo progetto e sul dialogo istituzionale ci ha riferito la vicepresidente del Consiglio comunale di Larino, Graziella Vizzarri. Garantire la sicurezza alimentare, preservare il paesaggio e fortificare quel partenariato importante tra Regione e aziende del settore agricolo e agroalimentare, come già avvenuto in passato, per incentivare lo sviluppo di una progettazione lungimirante. L’intento, ha continuato Scarabeo, è quello di ascoltare i territori organizzando incontri interattivi ove si concretizza la progettazione con le osservazioni riportate dai sindaci, ma soprattutto da chi vive la quotidianità dell’operare nel settore agricolo e agroalimentare e conosce bene le difficoltà e le necessità. Da non sottovalutare l’impellenza di concretizzare il quadro legislativo regionale per favorire le candidature delle realtà molisane, quali il Bio-Distretto e ciò che può ancora costituirsi in virtù della nuova programmazione europea del 2021. Giovanni Di Stasi, presidente onorario del Bio-Distretto, evidenzia i continui cambiamenti del settore, anche piuttosto repentini e chiede un riallineamento della proposta di legge che a questo punto appare vetusta. In un settore così fondamentale per la nostra Regione, essendo essa predominante per specificità territoriale, bisogna intervenire con urgenza creando una burocrazia snella ed efficace affinché il Molise riesca a mettere in moto il meccanismo economico che permette di valorizzare le peculiarità del territorio, ma soprattutto creare il vortice di interesse e di riscontro economico non dimenticando la necessità di sopravvivenza delle are investite dallo spopolamento rurale.

Bisogna puntare sulla produzione delbiologico, sulla sua diffusione. Soprattutto dobbiamo pensare di allargare gli orizzonti rapportandoci con l’Europa. Necessario, quindi, costituire un registro di distretti del cibo, di una legge promotorea favore del bio distretto molisano per aprire le porte a grandi opportunità. Il Molise, soggetto forte, capofila e modello da imitare. Argomentazione condivisa anche da Pasquale Di Lena, presidente del comitato scientifico del Bio Distretto, che ha poi continuato sulla perseveranza della progettazione con sguardo lungimirante e la continuità del fare agricoltura, evidenziando la poca congruenza che ha investito il settore negli anni scorsi.

La scelta di legiferare da parte della politica, si presenta come una complessità, viste anche la quattro proposte di legge in essere.

Necessita, evidenzia Di Lena, pensare a largo raggio, al recupero dei terreni, delle peculiarità appartenenti alla nostra terra, al biologico come prima grande innovazione che porta a fornire cibo sano al popolo. Soprattutto bisogna condurre tutta la comunicazione in un’unica strutturacomunicativa e di marketing che promuova il Molise tutto. Un appello quello dell’imprenditrice Antonella Pietropaolo che apprezza l’interesse da parte della Regione evidenziando le quattro proposte, ma asserisce che i produttori hanno bisogno di una burocrazia snella, senza equivoci che permetta loro di sopravvivere ai tsunami che spesso si abbattono sul loro lavoro.

Espone consenso nei confronti di una rete fattiva tra istituzioni e territorio, l’impegno dei sindaci qualifica il percorso intensificando le azioni e rendendo il territorio più appetibile, riconfermando, comunque la necessità di una legge fruibile. Affermazione ripresa anche da Andrea Albino, rappresentante dell’Aiab (associazione italiana agricoltura biologica), puntare su un territorio sano e con caratteristiche che permettono azioni lungimiranti e proficue. Quindi, per tutti i presenti è fondamentale muoversi verso una legislazione snella e fruibile, magari integrando le due proposte di legge. Tenendo conto delle osservazioni riportate dal territorio, ma il tutto con celerità di intenti per favorire il riconoscimento del Bio Distretto, e non solo, che porti alla costituzione di un registro dei Distretti del cibo molisanoe permetta di partecipare alla programmazione nazionale, nonché di candidarsi ai bandi europei per reperire risorse economiche. Concretezza operativa, quella che ha fatto da padrona durante l’incontro, frutto di una sinergia proficua di un territorio che vuole esistere e fare.

Incontro che si è concluso con l’intervento di Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda, che ha riportato la questione spinosa inerente i danni subiti negli anni dagli agricoltori. Danni dovuti all”invasione” delle culture da parte dei cinghiali, sempre più numerosi ein cerca di cibo. Questione che ha visto molti interventi e coesione nel voler riaffrontare in maniera tangibile avanzando delle proposte operative».