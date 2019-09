TERMOLI. La rotonda delle Paranze è stata inaugurata il giorno 2 agosto 2013, dall'allora sindaco Antonio Di Brino e da quel giorno noi su indicazione dei parenti di una famiglia di proprietari storici delle Paranze ci siamo adoperati per far correggere un errore ortografico fatto scrivendo il nome su alcune mattonelle commemorative per la famiglia Pagliaccio.

Ad oggi dopo 6 anni, nonostante averci fatto articoli uno datato 23 ottobre 2013 e l'altro 23 agosto 2014 un anno dopo per segnalare il grossolano errore, la famiglia o meglio gli eredi, ancora non hanno ottenuto soddisfazione nel vedere corretto quel Pagliccio in Pagliaccio, o meglio qualcuno quando venne segnalato l'errore si adoperò a correggere, ma la correzione, come potete vedere dalle foto o recandovi sul posto, visto che come dicevamo è ancora lì l'errore, è ancora più grave, più grottesca dell'errore stesso.

Quando invece per risolvere la questione all'origine, come dicemmo anche allora nei servizi, forse era più semplice cambiare la mattonella con il nominativo giusto e in un colpo solo si facevano contenti i parenti e non facevano sorridere ironicamente tutti coloro che visitano la rotonda. Vedremo se stavolta dopo questa ennesima segnalazione qualcuno si decide a rendere giustizia alla famiglia Pagliaccio, anche perché noi non sappiamo più cosa rispondere ai parenti che ci continuano a segnalare che l'errore è sempre lì.