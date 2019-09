«Vaccinarsi in tanti e prima possibile, l'ideale è da metà ottobre»

TERMOLI. «Quest'anno bisogna vaccinarsi il più presto possibile». Esordisce così in un appello il patologo dottor Giancarlo Totaro, e ci spiega perché.

«E' stato isolato il primo virus influenzale stagionale a Parma. Si tratta di un virus di tipo B. La buona notizia è che si tratta di un virus sulla carta non particolarmente "cattivo", l'altra è notizia è che questo lascia presupporre un anticipo del picco epidemico che normalmente in Italia si verifica circa dalla seconda settimana di gennaio in poi e potrebbe anticiparla, almeno nelle previsioni, alla seconda settimana di dicembre.

Il fatto che sia stato isolato il ceppo B non vuol dire che non circoleranno anche altri ceppi, presumibilmente due di tipo A e due di tipo B .

Quindi quest'anno, più degli anni precedenti, è opportuno vaccinarsi quanto prima e nei tempi giusti a partire da metà ottobre .

E' auspicabile, dove non vi sono controindicazione riconosciute dal medico curante, che il maggior numero persone siano vaccinate per il bene del singolo e della collettività e soprattutto dei soggetti più deboli più esposti ai rischi di complicanze pericolose.

La vaccinazione è opportuna per tutti i soggetti sani e non solo per anziani, soggetti selezionati e persone defedate, con l'auspicio di aumentare la percentuale di soggetti vaccinati degli anni precedenti di circa il 16% della popolazione.

Ogni individuo vaccinato è un soldato immunologico in difesa della salute dei più deboli.

Si ricorda che il virus influenzale non è sensibile agli antibiotici i quali non vanno usati in auto prescrizione ma solo dopo diagnosi medica di complicazioni o per particolari e selezionate necessità ravvisate dal curante».