Il Molise non è più felice, anzi...

MOLISE. Una volta un sindaco (autocritico) ebbe a dirmi:”Vuoi ridurre significativamente i costi dei servizi negli enti locali senza far mancare alcunché ai cittadini? Elimina un po’ di Sindaci. Farai fuori pure un sacco di Segretari comunali e ti libererai di un codazzo di dipendenti”. Quest’uovo di Colombo ha la forma di una riforma istituzionale che, però, nessuno vuole intraprendere.

Parliamoci chiaro: è stata proprio la classe politica nel suo insieme a volere la moltiplicazione di Comuni, Province, Regioni, Comunità montane, finendo – da buon ultima - con l’organizzare le Unioni, dopo di essere passata per i Consorzi, per i Comprensori, per le Istituzioni, per le Aziende speciali, le Unità locali, le Camere di commercio, le Agenzie, le Autorità, le Municipalizzate, le Società a partecipazione pubblica e gli enti strumentali. Basta guardare al Molise (appena 300mila ab.) che si ritrova a contarne diecine, con i suoi Presidenti, le sue Giunte, i suoi Consigli, le sue Deputazioni, i suoi impiegati (funzionari, dirigenti), i suoi Segretari e Direttori generali, le auto blu, i telefonini di servizio ... Ah, scordavamo le varie indennità previste per gli amministratori, e scusate se è poco. Con una tale organizzazione, l’intero territorio regionale dovrebbe funzionare come un orologio svizzero della Svizzera tedesca che – notoriamente – costruisce oriuoli più precisi. Il punto, però, non è la spesa la cui erogazione sarebbe benedetta se riuscisse veramente utile. Purtroppo, le finalità per cui sono nate Comunità montane ed Agenzie varie non sono veramente perseguite, e spesso le Presidenze rappresentano soltanto una sinecura a pagamento per politici trombati o in disarmo.



Nella 20esima regione, si sono sempre levate voci contro la cosiddetta professionalizzazione degli incarichi pubblici e critiche avverso l’eccessiva generosità degli importi di tante indennità di carica e di tanti trattamenti economici a 5 cifre. Ma, a livello nazionale mai è stata inserita nelle leggi finanziarie una decurtazione sui compensi previsti per tutti gli eletti, siano essi incardinati nel Consiglio europeo o nell’ultimo degli enti pubblici dello Stivale. Io stesso sono stato protagonista di un “edificante” episodio di vita vissuta. Avendo chiesto ad un laureando verso quale attività avrebbe voluto rivolgersi subito dopo il conseguimento del titolo di studio, mi sono sentito rispondere:”Vorrei diventare consigliere regionale”. E perché? “Perché guadagnano 13mila euro e resta loro tanto tempo disponibile per fare ciò che vogliono”.

Ma con quale partito intenderesti presentarti? “Con chiunque voglia candidarmi”. Ma a destra o a sinistra? “Non rispondo perché la domanda è priva di senso”. Ma non finisce qui. In passato le cronache sottolinearono di consiglieri regionali a cui si consentiva di costituire un Gruppo composto da sé medesimo per non far perdere i ‘benefit’ (telefonino, impiegati e fondi). Ciò premesso, viene da chiedersi: ma quanti sono i Consigli comunali, e provinciali, che, sulla scorta dell’analogo malvezzo di tante assisi regionali, predispongono e tollerano l’utilizzo di altre strutture di favore? Pur tuttavia, il problema vero non sono le indennità e le spese degli organi istituzionali locali e nazionali. La questione sta nella caterva di enti che, anziché essere accorpati per materia, finiscono con il proliferare. Cosicché, proprio mentre si parlava di liberalizzazioni e di privatizzazioni, sono nate nuove Province ed i comuni-polvere continuano ad essere un migliaio con moltiplicazione delle spese e l’eventuale nascere di Comprensori, di Circondari e di Unioni. Nel Molise falliscono ventidue imprese su ogni diecimila registrate. Il tasso di disoccupazione è dell’11,6 ad Isernia, e sale al 12,6 a Campobasso. C’è un 3,48 di verde pubblico nel capoluogo di regione. I morti per tumore sono tanti. Il tasso di disoccupazione incide sul destino di 28 giovani. Si contano 22 emigrati per ogni 1.000 residenti; e questi ultimi possono contare su appena 10 posti-letto negli ospedali. La qualità della vita è quella che è, e l’isola non è più felice; anzi comincia a piangere un po’. E la cosa dovrebbe far pensare!

Claudio de Luca