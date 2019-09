Auto parcheggiata male, circolare Gtm bloccata per oltre un'ora e mezza

TERMOLI. Una delle linee più trafficate del trasporto urbano termolese, la 1/, che collega il centro coi quartieri di San Pietro e Porticone, oltre la zona di via Asia, piazza del Papa, ha perso quasi 3 corse stamani a causa di un ingorgo causato da una auto parcheggiata male in via Duca degli Abruzzi, la strada che costeggia la stazione ferroviaria.

Il mezzo è rimasto fermo dalle 10.55 alle 12.30.

«C'è a chi ha permesso il passaggio dei mezzi pubblici in mezzo ai parcheggi più delle volte selvaggi. Grazie», il commento di uno degli utenti che non ha potuto usufruire in quel lasso di tempo della 'circolare' Gtm.