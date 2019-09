TERMOLI. Dalle 9 e dintorni sono state presenti dinanzi ai cancelli dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Parliamo delle moschettiere Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale, per dare continuità alla battaglia sul Punto nascita adriatico, il cui destino è stato in discussione al Consiglio di Stato, come riportato in precedenza.

Duro il giudizio delle pasionarie termolesi sulla costituzione dell'Asrem a Palazzo Spada, che si è accodata alla richiesta di revoca della sospensiva che ha riaperto il reparto a luglio.