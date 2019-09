Controlli all'acquedotto molisano centrale, allerta idrica in 11 paesi del basso Molise

TERMOLI. Basso Molise con allerta gialla, non meteo, ma idrica. A causa di controlli e verifiche sull'acquedotto molisano centrale, dalle 8 della mattina di lunedì 30 settembre fino alle 12 di venerdì 4 ottobre, ben 11 comuni riceveranno il 30% di portata in meno. Si tratta di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Molise Acque ha allertato tutti i sindaci e anche la Prefettura di Campobasso con la seguente nota:

"Con riferimento all'oggetto, considerato che è indispensabile eseguire controlli, verifiche e regolazioni sull'acquedotto molisano centrale, si comunica che dalle ore 8:00 dal giorno 30 settembre 2019 alle ore 12:00 del 4 ottobre 2019 si provvederà per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 30%; mentre per il comune di Guardialfiera si attiverà l'erogazione dall'acquedotto molisano sinistro con una portata di circa 3,00 l/s.

Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità."

Immediato il commento del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo commenta così la comunicazione pervenuta da Molise Acque: "A seguito della nota appena ricevuta dalla Molise acque con cui si comunica riduzione del flusso idrico del 30%, si avvisa che dal giorno 30/9 al 4/10 potrebbero esserci chiusure notturne, le stesse verranno decise giorno per giorno, in base al livello del serbatoio comunale, per ridurre al minimo eventuali disagi."