La console tunisina in visita alla caserma dei Carabinieri di Termoli

TERMOLI. Nella giornata odierna, la console della Repubblica di Tunisia a Napoli, in occasione della sua partecipazione alla “Giornata Europea delle Lingue 2019” celebrata nel centro di Termoli, ha voluto, nel pomeriggio, visitare il locale Comando Compagnia Carabinieri.

Nella circostanza la console, accolta dal comandante della Compagnia, Tenente Colonnello Fabio Ficuciello, ha formulato il suo saluto a un rappresentante della realtà istituzionale locale, esprimendo il proprio ringraziamento per le attività svolte a favore della città, confermando, altresì, la piena disponibilità nel voler costituire un punto di riferimento sia per la comunità tunisina che per le autorità italiane.