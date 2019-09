«Istruzione, no estinzione»: i piccoli studenti di Palata manifestano per l'ambiente Copyright: Termolionline

PALATA. Importante e significativa l’iniziativa che si è tenuta oggi, venerdì 27 settembre, a Palata e che ha visto coinvolti gli alunni della Scuola dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Palata e con la partecipazione delle scuole di Guardialfiera, Castelmauro, Montefalcone nel Sannio.

L'Istituto Comprensivo “Ricciardi” è di recente formazione ed è nato sostanzialmente dal primo settembre 2019, ma si è già collocato pienamente in una dimensione nazionale aderendo a questa importante manifestazione per il clima, appoggiata anche dal neo ministro della Pubblica Istruzione Fioramonti che con una lettera del 23 settembre 2019 ha dichiarato che “ la battaglia per la salvaguardia del pianeta è la grande sfida del presente, una sfida per la sopravvivenza che possiamo raccogliere per creare un mondo più giusto”.

Ecco un'occasione per sviluppare negli alunni la capacità di riflettere sulla interconnessione tra tutti coloro che vivono sul pianeta Terra e sulla inevitabile necessità di dialogo tra persone e Paesi per governare i destini futuri dell'umanità

Questa manifestazione si collega quindi agli obiettivi previsti nell'Agenda 2030, cioè al piano per lo sviluppo sostenibile approvato dall'Onu nel settembre del 2015 con obiettivi da realizzarsi per l'anno 2030.

Il corteo partito dalla scuola, ha percorso le strade del paese con un ”cordone“ simbolico formato da bottiglie di plastica mentre ogni allievo ha indossato un sacchetto di plastica.

Si è formata una catena umana che si è svincolata tra la piazza e via San Rocco.

Lo striscione che riporta le tre parole “ Istruzione, no estinzione” , che è esposto sulla facciata del Ministero, è stato anche lo slogan del corteo che si è tenuto per le strade del piccolo comune bassomolisano.

Importante e significativo l’intervento della Dirigente Scolastica, professoressa Tamara Isler, che ha illustrato i progetti di educazione ambientale dell'Istituto e l'impegno delle scuole che la costituiscono nella salvaguardia e tutela dell' ambiente.

La sindaca del Comune di Palata Maria Di Lena e il vicesindaco Vincenzo Pasciullo, assieme all' Amministrazione Comunale, hanno ulteriormente dato rilievo alla manifestazione donando a tutti gli alunni del plesso scolastico di Palata una borraccia di alluminio personalizzata e impreziosita con il logo del Comune con l'obiettivo importante di ridurre i consumi della plastica e di aumentare, al contempo, il senso di identità e appartenenza alle istituzioni negli alunni.

Un grande applauso va ai nostri insegnanti che come sempre e con spirito di abnegazione, hanno organizzato in breve tempo questa manifestazione in quanto, oltre a tenere lezioni sull’ambiente, sulla sua importanza e sui comportamenti che ognuno di noi deve adottare per ottenere un mondo pulito e sano, hanno preparato tutti gli alunni per animare il percorso con canti inerenti alla tematica.

Molti sono stati anche i cartelloni inerenti tal tema che i tre ordini di scuola hanno realizzato mettendo in evidenza i problemi legati all’ambiente.

A partire dal corrente anno scolastico, inoltre, il servizio mensa della scuola sarà totalmente plastic free e questo è un ulteriore segnale del nuovo indirizzo che si sta dando l'Istituto “ Ricciardi”.

Ospite di rilievo della manifestazione è stato Giorgio Arcolesse, vice presidente regionale di Legambiente Molise. La collaborazione con questa importante associazione, intrapresa già nello scorso anno, è uno dei chiari ed evidenti segnali che la scuola di Palata si sta dando: numerose sono le classi “amiche per l' ambiente” e l'entusiasmo degli alunni nelle iniziative di questa associazione è davvero coinvolgente e significative.

Hanno partecipato alla manifestazione anche gli esponenti delle associazioni locali quali la Proloco di Palata e l' Auser, le famiglie degli alunni e tutta la comunità.

Emozionante è stata l'esibizione e l'impegno degli alunni dell'Istituto e gli spunti di riflessione offerti al grido di “Noi ci stiamo impegnando, ma voi adulti siete davvero sicuri di lasciarci un mondo migliore?”