GUGLIONESI. Anche a Guglionesi si è celebrata la terza edizione dei "Fridays for future", le manifestazioni contro i cambiamenti climatici che vedono in prima linea soprattutto i giovani, che appaiono più che mai sensibili al tema. Gli studenti delle scuole primarie e medie si sono incontrati presso la villa comunale del paese, muniti di slogan e cartelloni a favore dell'ambiente. Questo il discorso tenuto per l'occasione dal presidente dell'associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese:

"Buongiorno ragazzi e ben arrivati.

"Mi chiamo Luigi e vivo e lavoro in questa città. Sono qui insieme a voi e sono anche un po' emozionato al pensiero che in questo momento in centinaia di piazze italiane, europee e mondiali, migliaia e migliaia di studenti si stiano incontrando per riflettere, ragionare, attivarsi concretamente per difendere il Pianeta ed intervenire per contrastare l’emergenza climatica in atto.

E noi, questa mattina facendo proprio questo rifletteremo, ragioneremo e cercheremo di attivarci concretamente come persone singole all’interno della nostra quotidianità e come gruppo di persone che possono far sentire la propria voce in modo organizzato.

Sentiamo ogni giorno parlare di clima, di Co2, impronta ecologia, effetto serra, cambiamenti climatici, i combustibili fossili, risorse della Terra che finiscono,

Quello che è successo “semplicemente” è che è cambiata la composizione dell’atmosfera, negli ultimi 200 anni, dalla rivoluzione industriale ad oggi, la concentrazione dei gas serra è aumentata del 70% e, questo comporta quello che viene definito dagli scienziati il “cambiamento climatico”.

Da anni i nostri politici, cioè quelli che decidono del nostro destino, si riuniscono e fanno accordi per contrastare i cambiamenti climatici ma, sono solo accordi scritti che non hanno portano assolutamente a nulla e, sono decenni che discutono e scrivono:

la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, il protocollo di Kyoto nel 1997, la Conferenza delle Parti di Copenaghen nel 2009, gli Accordi di Parigi sul clima nel 2015, la Conferenza delle Parti COP23, tenuta a Bonn nel 2017.

Solo accordi che poi immancabilmente non vengono rispettati.

E, da questa mancanza di rispetto verso la Terra e verso gli abitanti del pianeta che nascono questa manifestazioni, che nasce questa giornata che si effettua contemporaneamente in tutto il mondo.

Ognuno di noi può fare molto per aiutare il pianeta, per ridurre la propria impronta ecologica. Dobbiamo prendere consapevolezza che ogni nostra scelta ha un peso per la vita della Terra, dal numero e dalla quantità dei vestiti che decido di comprare, alla scelta di quello che voglio mangiare, al mezzo che decido di prendere per raggiungere una destinazione.

Dalla qualità dell’ambiente dipende la salute di tutti noi, difendiamo sempre gli ambienti naturali che non rappresentano solo gruppi di piante o uno specchio d’acqua ma sono molto di più, essi svolgono servizi fondamentali per la nostra salute e lo fanno gratuitamente.

Oggi siamo qui per tutelare la salute di tutti, per tutelare la nostra salute.

Grazie a tutti voi per essere qui."