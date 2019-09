Fridays For Future Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Forse un po’ troppo dispersi, vista la splendida giornata quasi estiva, ma tutto sommato accettabile la presenza degli studenti ieri in piazza Monumento per manifestare contro i cambiamenti climatici e l'atteggiamento immobilista di chi governa il pianeta. 4 anni dopo la firma dell'Accordo di Parigi, le promesse che ci sono state fatte devono ancora trasformarsi in azioni. Dobbiamo accelerare la transizione verso un’Italia a 0 emissioni. L'obiettivo è farcela entro il 2030, ma la strada sembra ancora lunga e tortuosa, vista l'indifferenza politica nei confronti della crisi climatica.

Centinaia e centinaia di ragazzi, ieri nessuno delle superiori è andato a scuola, hanno portato in giro cartelli e slogan, tutti ispirati dall’ormai celeberrima Greta. A menare le danze anche Marcella Stumpo e l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, che la sera prima avevano sancito un’alleanza green con l’approvazione della dichiarazione di emergenza climatica.

Un flash mob coi giovani stesi a terra ha fatto segnare il picco di intensità della protesta verde, quella che vuole scuotere le coscienze.

Erano tanti anche a Termoli i giovani studenti degli istituti superiori della città tanto da sorprendere anche gli organizzatori della sezione Friday For Future per il numero più massiccio di quello preventivato, ma tra gli studenti si sono uniteanche persone e gente comune addirittura era presente una famiglia con uno striscione a mo’ di mantello sulle spalle di La Spezia che non ha voluto mancare all'evento termolese.

Dopo tanti interventi dell'assessore all'ambiente Rita Colaci, una docente proveniente dall'Abruzzo e la consigliera comunale Marcella Stumpo c’è stata la protesta plateale, con al centro lo striscione che riportava la scritta "Siamo in emergenza climatica", i ragazzi si sono tutti sdraiati a terra mimando tante vittime di questi Stati che stanno minacciando seriamente il nostro pianeta, dopo questa simulazione la promessa che ci saranno ancora tanti venerdì in futuro da dedicare alla salvaguardia della Terra.