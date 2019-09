TERMOLI. Anche settembre sta finendo, ma l’estate a parte qualche piccolo intervallo perturbato sembra proprio non voler finire.

Infatti questo fine settimana che ci accingiamo a vivere è sicuramente di stampo estivo, cielo terso, sole che scotta quanto basta per continuare ad abbronzarsi e mare limpido e calmo che sembra invitarti ad entrarci per farsi massaggiare dal suo leggerissimo moto ondoso.

Le premesse ci parlano che anche nei primi giorni di ottobre si continuerà su questa falsariga e così probabilmente oltre alle tanto decantate ottobrate romane chissà che non avremo anche le ottobrate termolesi.

Gli esperti di Meteoinmolise.com prevedono anche un pomeriggio soleggiato, oggi. «Serata stabile. Temperature in leggero aumento, valori di poco sopra la media del periodo, fino a 27-28 gradi nel larinese e venafrano. Venti essenti, mari calmi.

Meteo domenica: giornata stabile e soleggiata, temperature stazionarie con punte di 28 gradi su basso Molise, fino a 25 gradi altrove».

«Caldo anomalo fino a martedì: le temperature sull'Italia continuano a mantenersi molto alte per il periodo con scarti anche di 4-5°C in più rispetto alle medie su alcune regioni. E' una situazione determinata non solo dalla stabilità anticiclonica, ma anche dalla matrice stessa dell'anticiclone che ha caratteristiche afro-mediterranee. Il caldo è anche accompagnato da umidità elevata dell'aria tanto che su alcune zone della Sardegna e delle regioni tirreniche, potremmo persino parlare di afa, proprio come in estate», lo scenario dipinto da 3bmeteo.com.