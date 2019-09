L'isola (ecologica) che non c'è, o meglio che non dovrebbe esserci Copyright: Termolionline.it

L'isola (ecologica) che non c'è, o meglio che non dovrebbe esserci Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Già tempo fa ci siamo occupati di questa casetta in legno adibita all'epoca come isola ecologica, poi dismessa perché divenuta ricettacolo di immondizia per colpa dell'inciviltà degli utenti che spesso e volentieri buttavano lì dentro di tutto.

Torniamo a occuparcene per porla all’attenzione della stessa assessora all’Ambiente Rita Colaci.

Lucchetti e ordinanza che ne vieta l’utilizzo calpestate sistematicamente da chi la gonfia di pezzi di reti dismesse e altri rifiuti di natura ittica.

Ci segnalano ancora un olezzo insopportabile che provenga da quel manufatto, all’imbocco della litoranea a Sud e all’ingresso del porto turistico Marina di San Pietro, non un granché come biglietto da visita.

Non solo, per ovvi motivi è tornato a essere anche popolato di animali, magari rimuoverla sarebbe meglio.