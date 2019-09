TERMOLI. Lo rivelammo già lo scorso 17 settembre e in queste quasi 2 settimane nulla è mutato così la Gtm, concessionaria in regime di prorogatio del servizio di trasporto locale, ha confermato che a partire dal primo ottobre 2019 non saranno più riconosciute le gratuità della tessere di libera circolazione emesse dalla Regione Molise ai disabili, sui servizi gestiti data Gtm nel Comune di Termoli.

«Tale gratuità potranno essere di nuovo garantite non appena saranno contabilizzati e trasferiti gli importi relativi alle tessere di libera circolazione per gli anni 2018 e 2019».