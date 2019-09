TERMOLI. Decima edizione, la nona a Termoli, per la meritoria iniziativa Nonno ascoltami, che gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute e il supporto dell’Oms. La presenza di domenica 29 settembre in piazza Monumento è stata presentata giovedì scorso alla sala riunioni della direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, il cui reparto di Otorinolaringoiatria porterà l’ospedale in piazza per la prevenzione dei disturbi uditivi Tutto pronto anche quest’anno per il tour di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza”, la campagna di controlli gratuiti dell’udito, promossa dall’omonima Onlus, che per il decimo anno consecutivo porta il tema della prevenzione dei disturbi uditivi in tutta Italia. L’evento si svolgerà a Termoli dalle ore 10 alle ore 19.

Intervenuti in sede di presentazione, accanto alla direttrice sanitaria Michelina Morelli, Giovanni Serafini, direttore reparto di Otorinolaringoiatria, Ospedale civile “San Timoteo”, Nicola Candeloro, rappresentante della onlus Nonno Ascoltami! - Udito Italia e Paolo Di Millo, partner tecnico.

Negli ultimi anni i dati sulla diffusione dei disturbi uditivi hanno raggiunto proporzioni allarmanti. L’Oms avverte che il 5% della popolazione mondiale vive con una perdita uditiva disabilitante e particolarmente a rischio sono gli adolescenti, tanto che sempre l’Oms sottolinea che entro il 2050 oltre 1 miliardo di giovani potrebbe causarsi danni permanenti all’udito per l’uso improprio dei dispositivi audio. In Italia oltre 7 milioni di persone hanno un disturbo uditivo (1 su 3 degli over 65); il 47% non ha mai effettuato un controllo uditivo; 24 miliardi di euro è il costo della perdita uditiva non trattata. C’è però un risvolto positivo: il 50% dei casi di ipoacusia potrebbe essere evitato con un’adeguata informazione ed educazione sanitaria. E grazie a “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” la sensibilizzazione sul problema raggiunge ormai tantissimi cittadini, permettendo loro di conoscere un disturbo grave, ma allo stesso tempo superabile.

Ci sarà il supporto della Croce rossa e ci saranno anche i medici che sono andati nel frattempo in pensione.